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घर में बार-बार चीजों का टूटना-फूटना देता है ग्रह दोष का संकेत, जानिए इससे बचाव के उपाय

Apr 25, 2026 04:58 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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घर में बार-बार चीजें टूटना-फूटना ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। शनि और राहु के अशुभ प्रभाव से होने वाली इस समस्या के कारण और बचाव के प्रभावी वास्तु उपाय जानिए। घर की सकारात्मक ऊर्जा कैसे बहाल करें, इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

घर में बार-बार चीजों का टूटना-फूटना देता है ग्रह दोष का संकेत, जानिए इससे बचाव के उपाय

घर में अचानक से कोई चीज गिरकर टूट जाना सामान्य लग सकता है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहा है तो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसे गंभीर संकेत माना जाता है। कांच के बर्तन, शीशा, इलेक्ट्रॉनिक सामान या सजावटी वस्तुओं का बार-बार टूटना अक्सर नकारात्मक ऊर्जा या ग्रह दोष का संकेत होता है। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से यह समस्या बढ़ जाती है।

बार-बार चीजें टूटने के ज्योतिषीय कारण

ज्योतिष के अनुसार, घर में चीजों का बार-बार टूटना मुख्य रूप से शनि और राहु-केतु दोष से जुड़ा होता है। शनि कर्मफल का ग्रह है। जब कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित होता है, तो घर में लोहे, कांच और भारी वस्तुओं के टूटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राहु-केतु छाया ग्रह हैं, जो अचानक घटनाओं और भ्रम के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इनका बढ़ता प्रभाव घर में अस्थिरता और नुकसान का कारण बनता है।

शनि दोष और उसका प्रभाव

शनि दोष वाले घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोहे की चीजें, शीशे या कांच के सामान बिना वजह टूटने लगते हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है। शनि न्याय का ग्रह है, इसलिए वह व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। यदि पिछले जन्म के कर्म या वर्तमान जीवन में गलतियां हैं, तो शनि इन घटनाओं के माध्यम से संकेत देता है।

राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव

राहु और केतु का दोष होने पर घर में अचानक चीजें खराब होना या टूटना आम हो जाता है। राहु भ्रम और अस्थिरता लाता है, जबकि केतु अलगाव और रहस्यमयी घटनाओं का कारक है। इन ग्रहों के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक सामान बार-बार खराब होने लगता है और छोटी-छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

नकारात्मक ऊर्जा का संकेत

ज्योतिष और वास्तु दोनों के अनुसार, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने पर चीजें बार-बार टूटने लगती हैं। लगातार तनाव, झगड़े, आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य समस्याएं भी इसी का हिस्सा होती हैं। यदि उत्तर-पूर्व दिशा गंदी हो, पूजा स्थान अव्यवस्थित हो या घर में पुरानी टूटी चीजें पड़ी हों, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है।

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किन चीजों के टूटने का क्या मतलब?

कांच या शीशा बार-बार टूटना: नकारात्मक ऊर्जा या राहु दोष का संकेत।

इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना: राहु का प्रभाव ज्यादा होने का संकेत।

घड़ी का बार-बार रुकना या टूटना: समय और भाग्य से जुड़ी समस्या का संकेत।

लोहे या भारी वस्तुओं का टूटना: शनि दोष का प्रमुख लक्षण।

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इन उपायों से बचाव करें

  1. घर की नियमित सफाई करें और टूटी-फूटी चीजों को तुरंत बाहर निकाल दें।
  2. हफ्ते में एक बार नमक वाले पानी से पूरे घर का पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
  3. शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल, सरसों का तेल या लोहे का दान करें।
  4. राहु शांति के लिए बुधवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या हनुमान चालीसा पढ़ें।
  5. घर के उत्तर-पूर्व कोण को हमेशा साफ और रोशन रखें। यहां अगर पूजा स्थल है तो बेहतर है।
  6. रोज शाम को घर में अगरबत्ती या घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

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घर में बार-बार चीजों का टूटना-फूटना सामान्य घटना नहीं है। यह अक्सर शनि, राहु-केतु दोष या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। समय रहते इन उपायों को अपनाकर आप घर की सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं और आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। याद रखें, ज्योतिष उपायों के साथ सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म भी जरूरी हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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