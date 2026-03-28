हाथ में बांधा हुआ कलावा कितने दिन बाद उतार देना चाहिए? जानें सही नियम
हाथ में बांधा हुआ कलावा (मौली) कितने दिन बाद उतारना चाहिए? जानिए वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार सही नियम। कलावा एक निश्चित समय के बाद क्यों उतारना चाहिए, उतारने के बाद क्या करें और नया कलावा कब बांधें। पुराना कलावा गमले में दबाएं या नदी में प्रवाहित करें।
हाथ में बांधा हुआ कलावा (मौली) कितने दिन बाद उतारना चाहिए? जानिए वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार सही नियम। कलावा एक निश्चित समय के बाद क्यों उतारना चाहिए, उतारने के बाद क्या करें और नया कलावा कब बांधें। पुराना कलावा गमले में दबाएं या नदी में प्रवाहित करें।
हिंदू धर्म और पूजा-पाठ में कलावा (मौली या रक्षासूत्र) का विशेष महत्व है। लाल और पीले रंग का यह पवित्र धागा मंगल और गुरु ग्रह से जुड़ा माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा और समृद्धि बढ़ाता है, जबकि पीला रंग सुरक्षा और बुद्धि प्रदान करता है। कलावा बांधना शुभ तो है, लेकिन इसे सही समय पर उतारना और नया बांधना भी उतना ही जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने से कलावा का सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं कलावा बांधने और उतारने के सही नियम।
कलावा का महत्व और ज्योतिषीय संबंध
कलावा को रक्षासूत्र भी कहा जाता है। इसे पूजा, यज्ञ, विवाह या किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हाथ में बांधा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लाल रंग मंगल ग्रह और पीला रंग गुरु ग्रह से संबंधित है। कलावा बांधने से व्यक्ति को सुरक्षा, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियों और ग्रह दोष से बचाव का प्रतीक भी है।
कलावा कितने दिन बाद उतारना चाहिए?
धर्म विशेषज्ञों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कलावा का सकारात्मक प्रभाव 21 दिनों तक रहता है। इसके बाद इसका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए कलावा को 21 दिन बाद अवश्य उतार देना चाहिए।
कई लोग महीनों तक एक ही कलावा बांधे रखते हैं या पुराने कलावा के ऊपर नया बांध लेते हैं, जो वास्तु और ज्योतिष दोनों दृष्टि से अशुभ माना जाता है। 21 दिनों से अधिक समय तक कलावा बंधा रहने पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और कलावा का शुभ फल समाप्त हो जाता है।
कलावा उतारने के बाद क्या करें?
कलावा उतारने के बाद इसे कहीं भी गंदे स्थान पर ना फेंकें। चूंकि कलावा कच्चे सूत से बना होता है, इसलिए इसे गमले की मिट्टी में दबा दें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें।
कलावा उतारते समय कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या साधारण 'ॐ शांति'। उतारने के बाद हाथ को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर शुभ मुहूर्त में नया कलावा बांध सकते हैं।
कलावा बांधने और उतारने के नियम
- कलावा हमेशा दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें (पुरुषों के लिए) और बाएं हाथ पर (महिलाओं के लिए)।
- कलावा बांधते समय शुभ मुहूर्त और सकारात्मक मन रखें।
- पुराना कलावा उतारने के बाद ही नया बांधें।
- कलावा गंदा या टूटा हुआ हो तो तुरंत बदल दें।
- कलावा बांधने के बाद कम से कम 21 दिन तक इसे ना उतारें।
कलावा बांधने के फायदे
सही नियम से कलावा बांधने से:
- मंगल और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं।
- बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है।
- आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
- घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
सावधानियां
- कलावा को कभी भी जूते-चप्पलों के पास या शौचालय में ना रखें।
- पुराना कलावा फेंकने की बजाय मिट्टी में दबाएं या नदी में बहाएं।
- कलावा बांधते समय गुस्सा या नकारात्मक विचार ना रखें।
कलावा एक छोटा सा धागा है, लेकिन सही नियम से बांधने और उतारने पर यह जीवन में सुरक्षा और सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है। इन नियमों का पालन करके आप कलावा के पूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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