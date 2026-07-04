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एक ही राशि के दो लोगों का भविष्य अलग क्यों होता है? ज्योतिषाचार्य ने बताई बड़ी वजह

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Astrology News: अगर दो लोगों की राशि एक है तो उनका भविष्य भी एक जैसा क्यों नहीं होता। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, केवल राशि से किसी व्यक्ति का भविष्य तय नहीं होता। जन्म नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति, लग्न, ग्रहों की दशा, महादशा और पूरी जन्म कुंडली मिलकर जीवन की दिशा तय करती है।

एक ही राशि के दो लोगों का भविष्य अलग क्यों होता है? ज्योतिषाचार्य ने बताई बड़ी वजह

Astrology News: अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर दो लोगों की राशि एक ही है तो क्या उनका भविष्य भी एक जैसा होगा? कई बार मेष राशि वाले दो लोगों का स्वभाव, करियर, शादी या आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब राशि एक है तो जीवन में इतना अंतर क्यों होता है? ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने इसका कारण बताया है।

केवल राशि से तय नहीं होता भविष्य

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, किसी व्यक्ति का भविष्य केवल उसकी राशि देखकर नहीं बताया जा सकता। राशि ज्योतिष का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी कुंडली कई महत्वपूर्ण आधारों पर बनती है। इन्हीं के कारण एक ही राशि के लोगों के जीवन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

एक राशि में होते हैं तीन नक्षत्र

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर राशि में करीब ढाई-ढाई चरणों वाले कुल तीन नक्षत्र आते हैं। इन तीनों नक्षत्रों का स्वभाव, गुण और धर्म अलग-अलग होते हैं। इसलिए एक ही राशि के दो लोगों का व्यवहार, सोच और जीवन की दिशा अलग हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि दो लोगों की राशि एक है, लेकिन उनके जन्म के समय चंद्रमा अलग-अलग नक्षत्रों में स्थित है, तो उनके व्यक्तित्व और जीवन के अनुभव भी अलग होंगे।

चंद्रमा की स्थिति भी निभाती है बड़ी भूमिका

पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जन्म के समय चंद्रमा कुंडली के किस भाव में स्थित है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की स्थिति मानसिकता, निर्णय क्षमता, रिश्ते और जीवन की कई परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यही वजह है कि एक ही राशि के लोगों के जीवन में समानता के साथ-साथ कई अंतर भी दिखाई देते हैं।

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पूरी कुंडली देखने के बाद ही मिलती है सही भविष्यवाणी

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए सिर्फ राशि नहीं, बल्कि लग्न, ग्रहों की स्थिति, भाव, नक्षत्र, दशा, महादशा और गोचर जैसी कई बातों का विश्लेषण किया जाता है। इन सभी के आधार पर भविष्यवाणी अधिक सटीक मानी जाती है।

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इसलिए अलग होते हैं एक ही राशि के लोग

अगर आपकी राशि किसी दूसरे व्यक्ति से मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दोनों का भविष्य भी एक जैसा होगा। जन्म का समय, स्थान, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति और पूरी जन्म कुंडली हर व्यक्ति को अलग बनाती है। यही कारण है कि एक ही राशि के दो लोगों का स्वभाव, करियर, विवाह और जीवन की दिशा अलग-अलग हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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