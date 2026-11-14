साल 2027 में 3 बार राशि बदलेंगे गुरु, शनि भी करेंगे बड़ा गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
साल 2027 में गुरु और शनि के राशि परिवर्तन ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 25 जनवरी को वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 26 जून को सिंह और 26 नवंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे।
Astrology 2027: नया साल 2027 ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल देवगुरु बृहस्पति तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं, शनि देव भी दो बार अपनी राशि बदलेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु जनवरी में कर्क, जून में सिंह और नवंबर में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरी ओर शनि 3 जून को मीन राशि से निकलकर मेष में जाएंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में लौट आएंगे। ग्रहों के इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासकर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में बदलाव के संकेत हैं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि साल 2027 में गुरु और शनि के गोचर का आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ेगा? करियर, नौकरी, कारोबार, विवाह, धन और साढ़ेसाती से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें।
2027 में कब-कब राशि बदलेंगे गुरु?
साल की शुरुआत में गुरु सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद 25 जनवरी 2027 को रात 3 बजकर 1 मिनट पर वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को गुरु कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 26 जून को सुबह 4 बजकर 16 मिनट पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। साल के आखिरी हिस्से में गुरु एक बार फिर राशि बदलेंगे। 26 नवंबर 2027 को शाम 5 बजकर 22 मिनट पर देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह सालभर में गुरु तीन बार राशि बदलेंगे। गुरु को ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य का कारक माना जाता है। इसलिए इनका गोचर कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
शनि भी दो बार बदलेंगे राशि
शनि देव का गोचर भी 2027 में खास रहने वाला है। शनि अभी मीन राशि में हैं। 3 जून 2027 को रात 3 बजकर 44 मिनट पर शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को इसी राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में शनि 20 अक्टूबर 2027 को सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर वापस मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि करीब साढ़े चार महीने तक मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर मीन राशि में गोचर करेंगे।
इन राशियों पर पड़ेगा शनि के गोचर का असर
मेष राशि: शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से इस राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा। ऐसे में नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। हालांकि, 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन में जाने पर स्थिति में फिर बदलाव आएगा।
वृषभ राशि: शनि के मेष राशि में पहुंचते ही वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। इस दौरान खर्चों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए जून से अक्टूबर तक का समय महत्वपूर्ण रहेगा। शनि के मेष में जाने पर साढ़ेसाती का प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त होगा। लेकिन 20 अक्टूबर को शनि के मीन में लौटने के बाद साढ़ेसाती फिर शुरू हो जाएगी।
मीन राशि: मीन राशि वालों पर इस समय साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। जून में शनि के मेष में जाने से इसका अंतिम चरण शुरू होगा। हालांकि, अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने पर फिर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा।
सिंह और धनु राशि: शनि के मेष राशि में जाने पर इन दोनों राशियों को ढैय्या से अस्थायी राहत मिलेगी। लेकिन अक्टूबर में शनि के मीन में लौटने पर फिर ढैय्या का प्रभाव शुरू हो जाएगा।
गुरु के तीन गोचर किन राशियों के लिए रहेंगे खास?
गुरु के तीन राशि परिवर्तन भी कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। गुरु की स्थिति के अनुसार अलग-अलग राशियों के जीवन में अलग तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कर्क राशि: जनवरी में गुरु का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। व्यक्तिगत फैसलों, परिवार और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान बढ़ सकता है। जून में गुरु के सिंह राशि में जाने के बाद आर्थिक मामलों पर फोकस बढ़ेगा।
सिंह राशि: जून में गुरु के आपकी राशि में प्रवेश से आत्मविश्वास और नई योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके तलाश सकते हैं। नवंबर में गुरु के कन्या राशि में जाने के बाद आर्थिक मामलों पर ध्यान देना होगा।
कन्या राशि: नवंबर में गुरु का आपकी राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। करियर और निजी जीवन से जुड़े फैसलों में बदलाव संभव है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी।
2027 में क्यों खास रहेंगे ग्रहों के ये बदलाव?
साल 2027 में गुरु और शनि दोनों के गोचर में बड़े बदलाव होंगे। गुरु का तीन बार राशि बदलना और शनि का मेष से वापस मीन में आना ज्योतिषीय गणना में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि शनि के राशि परिवर्तन से साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति भी कुछ महीनों के लिए बदलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि