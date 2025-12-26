हर समय छोटी-छोटी बातों का सताता है डर, जानिए इसका कारण और छुटकारा पाने का आसान उपाय

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छोटी-छोटी बातों से डर लगना, घबराहट महसूस होना और मन में बेचैनी रहने के पीछे मुख्य कारण कुंडली में मंगल, शनि या राहु जैसे ग्रहों की अशुभ स्थिति है। ये ग्रह भय, असुरक्षा और नकारात्मक विचार बढ़ाते हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी-छोटी बातों से डर लगना, घबराहट महसूस होना और मन में बेचैनी रहना आम समस्या बन गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका मुख्य कारण कुंडली में मंगल, शनि या राहु जैसे ग्रहों की अशुभ स्थिति है। ये ग्रह भय, असुरक्षा और नकारात्मक विचार बढ़ाते हैं। लेकिन हनुमान जी की उपासना और एक सरल उपाय से इस डर से मुक्ति मिल सकती है। मंगलवार को मसूर की दाल का विशेष उपाय और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में साहस आता है और डर दूर होता है। आइए जानते हैं इसका कारण और आसान उपाय।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डर और बेचैनी का ज्योतिषीय कारण ज्योतिष में मंगल साहस का कारक है, अगर यह कमजोर हो, तो छोटी बातों से डर लगता है। शनि मानसिक तनाव और भय देता है, जबकि राहु नजर दोष या अज्ञात डर पैदा करता है। कुंडली में इन ग्रहों की अशुभ स्थिति से व्यक्ति हर समय घबराया रहता है। बुरी नजर, पितृ दोष या पूर्वजन्म के कर्म भी इसका कारण हो सकते हैं। ऐसे में मन अशांत रहता है और जीवन में रुकावटें आती हैं। लेकिन हनुमान जी की भक्ति से ये ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकटमोचन और भय नाशक हैं।

मंगलवार को मसूर दाल का विशेष उपाय मंगलवार हनुमान जी का दिन है और मसूर की दाल मंगल ग्रह का प्रतीक है। इस उपाय से मंगल मजबूत होता है और डर दूर होता है। इसके लिए मंगलवार सुबह स्नान करके लाल कपड़े पहनें। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांधें। हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद इस दाल को मंदिर में दान कर दें। यह उपाय करने से मंगल दोष शांत होता है, साहस बढ़ता है और हर तरह का भय दूर होता है। नियमित करने से स्थायी लाभ मिलता है।

हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा में हर दोहे में दिव्य शक्ति है। विशेष रूप से 'भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महाबीर जब नाम सुनावै' चौपाई भय नाशक है। रोजाना सुबह या शाम हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर चढ़ाकर चालीसा पढ़ें। मन एकाग्र रखें और भय की भावना भगवान को समर्पित करें। चालीसा का पाठ करने से मन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। बुरी शक्ति या नजर का डर हो, तो इस चौपाई का 11 बार जाप करें।

उपाय के लाभ और सावधानियां यह उपाय करने से मानसिक शांति मिलती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। डर से मुक्ति मिलने से करियर और रिश्तों में सफलता आती है। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करें। मंगलवार को सात्विक भोजन लें और क्रोध से बचें। अगर डर बहुत ज्यादा है, तो ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं।

हनुमान जी की भक्ति से हर डर दूर होता है। मसूर दाल उपाय और चालीसा पाठ शुरू करें तो छोटी-छोटी बातों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।