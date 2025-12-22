Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़astrological benefits throwing copper coin in flowing water rahu ketu dosh remedy
बहते हुए जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से क्या होता है? जानिए इसके फायदे

बहते हुए जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से क्या होता है? जानिए इसके फायदे

संक्षेप:

दू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बहते हुए जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना एक शुभ उपाय है। सिक्का प्रवाहित करने से नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके फायदे अद्भुत हैं।

Dec 22, 2025 03:49 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बहते हुए जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना एक शुभ उपाय है। यह उपाय मुख्य रूप से राहु-केतु दोष, शनि दोष और पितृ दोष निवारण के लिए किया जाता है। तांबा सूर्य और मंगल से जुड़ा होता है, जबकि बहता जल राहु-केतु का प्रतीक है। सिक्का प्रवाहित करने से नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके फायदे अद्भुत हैं। विशेष रूप से अमावस्या, प्रदोष या शनिवार को यह उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख फायदे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहु-केतु दोष से मुक्ति

ज्योतिष में राहु-केतु छाया ग्रह हैं, जो मानसिक तनाव, भय, नजर दोष और अप्रत्याशित बाधाएं देते हैं। बहते जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से राहु-केतु शांत होते हैं। यह उपाय नजर दोष, ब्लैक मैजिक या बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, अनिद्रा दूर होती है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। अगर कुंडली में राहु-केतु की महादशा चल रही हो, तो यह उपाय विशेष लाभदायक है। नियमित करने से जीवन में स्थिरता आती है और अचानक आने वाली परेशानियां कम होती हैं।

धन हानि और आर्थिक बाधाओं से राहत

तांबा धन और समृद्धि का प्रतीक है। बहते जल में सिक्का प्रवाहित करने से धन की बाधाएं दूर होती हैं। अगर व्यापार में घाटा हो रहा हो, कर्ज बढ़ रहा हो या धन नहीं टिकता हो, तो यह उपाय करें। ज्योतिष के अनुसार, यह उपाय भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। सिक्का प्रवाहित करने से पुराने कर्मों का बोझ कम होता है और नए अवसर मिलते हैं। कई लोग इस उपाय से अप्रत्याशित धन लाभ की बात करते हैं। अमावस्या पर यह उपाय करने से विशेष फल मिलता है।

पितृ दोष निवारण और पूर्वजों की कृपा

बहता जल पितरों से जुड़ा है। तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से पितृ दोष शांत होता है। अगर परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्या या संतान सुख की कमी हो, तो यह दोष कारण हो सकता है। यह उपाय पूर्वजों को तृप्त करता है और उनकी कृपा मिलती है। पितृ पक्ष या अमावस्या पर यह उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। ज्योतिष में इसे पितृ ऋण चुकाने का सरल तरीका माना जाता है।

बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा

तांबा का सिक्का प्रवाहित करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बह जाती है। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और वास्तु दोष कम करता है। नियमित करने से जीवन में शुभ बदलाव आते हैं। यह उपाय बहुत सरल है - तांबे का सिक्का लें, भगवान का स्मरण करें और बहते जल में प्रवाहित करें। 'ॐ राहवे नमः' या 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र बोलें। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है।

तांबे के सिक्के का सरल उपाय जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। धन, स्वास्थ्य और शांति की कामना रखने वाले व्यक्ति को इसे अवश्य आजमाना चाहिए। मान्यता है कि बहते जल में तांबे का सिक्का डालने से सौभाग्य का आगमन होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने