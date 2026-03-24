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ज्योतिष शास्त्र: चांदी के गिलास में पानी पीना किन लोगों के लिए लाभकारी होता है? जानें इसका सही नियम

Mar 24, 2026 02:08 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिष शास्त्र में चांदी के गिलास में पानी पीना चंद्र दोष दूर करने का सरल और प्रभावी उपाय है। जानें चांदी का पानी किन राशियों और कुंडली वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, इसे कैसे पीना चाहिए और इससे मानसिक शांति, नींद व भावनात्मक संतुलन कैसे मिलता है।

ज्योतिष शास्त्र: चांदी के गिलास में पानी पीना किन लोगों के लिए लाभकारी होता है? जानें इसका सही नियम

वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेद में चांदी का विशेष महत्व है। चांदी को चंद्रमा का धातु माना जाता है, जो मन, भावनाओं, शांति और मानसिक स्वास्थ्य का कारक है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों में चांदी के गिलास में पानी पीने को चंद्र दोष निवारण का सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर, पीड़ित या विष योग में हो, तो यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। चांदी के पात्र में रखा पानी न केवल सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है, बल्कि मानसिक शांति, नींद और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस उपाय के फायदे, नियम और यह किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है।

चांदी और चंद्रमा का गहरा संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा यदि कुंडली में वृश्चिक राशि में हो, नीच का हो, शनि की युति से विष योग बना रहा हो या पीड़ित अवस्था में हो, तो व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, चिंता, नींद की समस्या, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। ऐसे में चांदी के पात्र में रखा पानी चंद्रमा को बल प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। चांदी में प्राकृतिक रूप से रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं, जो जल को शुद्ध और ऊर्जावान बनाते हैं।

चांदी के गिलास में पानी पीने के फायदे

चांदी के गिलास में रखा पानी पीने से कई लाभ होते हैं। यह उपाय चंद्रमा को बल प्रदान करता है, जिससे मानसिक शांति बढ़ती है और तनाव कम होता है। चांदी में प्राकृतिक रूप से रोगाणुरोधी गुण होते हैं, इसलिए यह पानी को शुद्ध रखता है और तीनों दोष (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करने में मदद करता है। नियमित सेवन से नींद अच्छी आती है, भावनाएं संतुलित रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह उपाय संबंधों में करुणा और गहराई भी लाता है।

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चांदी के गिलास में पानी पीने का सही नियम

इस उपाय को सही तरीके से करने से ही पूरा लाभ मिलता है:

  1. शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाली चांदी का गिलास या लोटा लें।
  2. रात को सोने से पहले गिलास को अच्छी तरह साफ करें और उसमें स्वच्छ जल भरकर ढककर रख दें।
  3. कम से कम 6 से 8 घंटे तक पानी चांदी के पात्र में रहना चाहिए।
  4. सुबह उठकर खाली पेट इस जल का सेवन करें।
  5. जल पीते समय मन में 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

यह उपाय लगातार 40 से 43 दिनों तक करने से बेहतर परिणाम दिखते हैं।

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किन लोगों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए?

यह उपाय इन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है:

  • जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या नीच का हो
  • चंद्रमा-शनि की युति से विष योग बन रहा हो
  • कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातक (जल तत्व राशियां)
  • जिन्हें मानसिक तनाव, चिंता, नींद न आना या भावनात्मक अस्थिरता की समस्या हो
  • हार्मोनल असंतुलन या पित्त-कफ संबंधी परेशानी वाले लोग

हालांकि, इस उपाय को शुरू करने से पहले अपनी जन्मकुंडली में चंद्रमा की स्थिति किसी अनुभवी ज्योतिषी से अवश्य दिखवा लें।

सावधानियां और सलाह

  • चांदी का पात्र नियमित रूप से साफ करें।
  • प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में कभी ना रखें।
  • गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी वाले लोग डॉक्टर की सलाह से ही इस उपाय को अपनाएं।
  • इस उपाय के साथ चंद्रमा से संबंधित अन्य उपाय जैसे सोमवार व्रत या चंद्र मंत्र जाप भी कर सकते हैं।

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चांदी के गिलास में पानी पीना एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय है, जो चंद्रमा को मजबूत कर जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। नियमित रूप से करने पर इसके शुभ परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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