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Astro Tips: किन लोगों के लिए शुभ नहीं होता है सोना, जान लीजिए इसे धारण करने नियम और फायदे

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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सोना देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सही तरीके से सोना धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। हालांकि, यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो तो सोना पहनना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

Astro Tips: किन लोगों के लिए शुभ नहीं होता है सोना, जान लीजिए इसे धारण करने नियम और फायदे

ज्योतिष शास्त्र में अलग-अलग धातुओं का खास महत्व बताया गया है। इन्हीं में एक धातु है सोना। सोना देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सही तरीके से सोना धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। हालांकि, यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो तो सोना पहनना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लोगों को सोना पहनने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि के जातकों को सोना पहनते समय विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि वृषभ और मिथुन राशि के लोगों के लिए सोना मानसिक तनाव और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं कन्या और मकर राशि वालों को इससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सोना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है।

इनके लिए होता है शुभ

दूसरी ओर, मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए सोना पहनना बहुत शुभ माना जाता है। मेष राशि के लोगों में यह साहस और ऊर्जा बढ़ाता है, जबकि सिंह राशि वालों के लिए यह सुख और समृद्धि लाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए इन राशियों के लिए सोना पहनना राजयोग जैसा प्रभाव देता है, जिससे मान-सम्मान और करियर में उन्नति होती है।

सोना पहनने के खास नियम

सोना पहनते समय उसकी शुद्धता और सही अंगुली का ध्यान रखना जरूरी है।
अगर अंगूठी पहन रहे हैं, तो इसे अनामिका या तर्जनीमें पहनना सबसे उत्तम माना जाता है।
पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसे बृहस्पति का अपमान माना जाता है।
पैरों में सोना पहनने से जीवन में दरिद्रता आने की संभावना मानी जाती है।
सोने को लोहे या एल्युमीनियम के साथ मिलाकर या साथ में पहनने से बचना चाहिए।

किस दिन करें धारण

गुरु से संबंधित होने के कारण सोने को गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इसे धारण करने से पहले शुद्धि करना जरूरी माना जाता है।

सोना पहने से लाभ

- ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सोना धारण करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है और सरकारी कार्यों में सहयोग मिलने की संभावना बढ़ती है।

- वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और मधुरता बनाए रखने के लिए गले में सोने की चेन पहनना शुभ माना जाता है।

- संतान सुख की कामना रखने वाले लोगों को अनामिका उंगली में सोना धारण करने की सलाह दी जाती है।

- सोना शरीर में ऊर्जा और गर्माहट बढ़ाने वाला माना जाता है, साथ ही यह नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता है।

- सर्दी, जुकाम या सांस संबंधी समस्याओं से परेशान लोग कनिष्ठा उंगली में सोना पहन सकते हैं।

- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमजोर या दुबले-पतले शरीर वाले लोगों के लिए सोना धारण करना लाभकारी माना गया है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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