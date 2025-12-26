Astro Tips: भोजन करने का सही तरीका क्या है? रखें इन बातों का ध्यान

संक्षेप: शास्त्रों में सुबह उठने से लेकर रात में शयन तक हर कार्य के लिएनियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथ ही देवी-देवताओं और ग्रह नक्षत्रों की कृपा भी प्राप्त करता है। ऐसे ही भोजन को लेकर भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं।

शास्त्रों में सुबह उठने से लेकर रात में शयन तक हर कार्य के लिए सही समय और नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथ ही देवी-देवताओं और ग्रह नक्षत्रों की कृपा भी प्राप्त करता है। ऐसे ही भोजन को लेकर भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रसाद माना जाता है। यही वजह है कि जिस घर में भोजन का अपमान किया जाता है, वहां मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे में भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि भोजन करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जमीन पर बैठकर करें भोजन शास्त्रों और परंपराओं में बैठकर भोजन की करने की सलाह दी जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे रक्त संचार ठीक रहता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहता है। साथ ही व्यक्ति पृथ्वी से जुड़ाव महसूस करता है। पालथी मारकर भोजन करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न करना होती हैं।

भोजन मंत्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में भोजन लगता है। साथ ही ईश्वर का शुक्रिया अदा हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है-

- अन्नदाता सुखी भव

-ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हाथ-पैर धोएं

भोजन करने से पहले हाथ और पैर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कभी भी गंदे हाथ-पैर के साथ नहीं खाना चाहिए। साफ-सुथरा होकर खाना खाने से सारी गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है।

भोजन की बर्बादी ना करें

शास्त्रों के मुताबिक भोजन की बर्बादी नहीं करना चाहिए। यानी थाली में जूठन को ना छोड़ें। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। साथ ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और घर में अशांति फैल सकती है इसलिए थाली में परोसा गया पूरा भोजन समाप्त करें।

दिशा का रखें ध्यान

शास्त्रों के अनुसार भोजन करने की सही दिशा पूर्व या पश्चिम दिशा है। माना गया है कि इन दिशाओं की ओर मुंह करते हुए भोजन करने से पाचन क्रिया एक्टिव रहती है, भोजन का संपूर्ण पोषण मिलती है और सूर्य और कुबेर का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ भोजन को शांति के साथ करना चाहिए। ज्यादा बातचीत ना करें।

चारों ओर छिड़के जल भोजन करने से पहले थाली के चारों ओर पानी छिड़कने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन शुद्ध होता है और उसे खाने से भरपूर ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ पानी का छिड़काव करने से थाली की चारों को जमी हुई धूल बैठ जाती है जिसके कारण भोजन दूषित होने से बच जाता है। भोजन के बाद वज्रासन करना चाहिए।