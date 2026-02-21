Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद का खुलना किस बात का है संकेत?

Feb 21, 2026 05:02 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

त्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रात: 4 से 5.30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसी वक्त कई लोगों की नींद अपने आप खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि के दौरान वातावरण में शांति होती है और इंसान का मन बाहरी शोर से दूर होकर अंदर की बातों को साफ तौर पर सुन पाता है।

Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद का खुलना किस बात का है संकेत?

हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का खास महत्व होता है। यह समय काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस वक्त भगवान की साधना, जप-तप और ध्यान करना काफी शुभ लाभकारी होता है। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना, जप-तप करते हैं। 'ब्रह्म मुहूर्त', यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का समय। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रात: 4 से 5.30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसी वक्त कई लोगों की नींद अपने आप खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि के दौरान वातावरण में शांति होती है और इंसान का मन बाहरी शोर से दूर होकर अंदर की बातों को साफ तौर पर सुन पाता है। मान्यतानुसार, अगर रोजाना आपकी नींद अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो ज्योतिष में इसे साधारण बात नहीं मानी जाती है। यह भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। चलिए जानते हैं कि इसका क्या मतलब है।

ईश्वर से जुड़ाव का वक्त
जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण शांत और सात्विक होता है। यह समय ईश्वर से जुड़ाव के लिए परफेक्ट है। मान्यता है कि अगर इस समय पूजा की जाए, तो आपकी प्रार्थना सीधे व आसान तरीके से भगवान तक पहुंचती है। यही वजह है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान व नाम जप करते हैं। साथ ही मंदिरों में भी इस अवधि में पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर आपकी नीदं बार

पिछले जन्म का फल
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जा रही है, तो इसका अर्थ है कि यह पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी माना जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जिन लोगों की नींद अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है।

देवी-देवताओं का आशीर्वाद
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलती है, तो यह देवी-देवताओं के आशीर्वाद का भी संकेत माना जाता है। ऐसे समय में भगवान याद करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है।

धर्म के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा भी है। ऐसे में यदि अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलता है, तो यह आत्मिक उन्नति का संकेत भी हो सकता है। कहा गया है कि इस समय उठकर स्नान, ध्यान और जप करने से बुद्धि तेज होती है और पापों का क्षय होता है।

ये भी पढ़ें:खरमास 2026: किन-किन चीजों की होती है मनाही? जानें सही तारीख
ये भी पढ़ें:विवाह शुभ मुहूर्त 2026: मार्च में शुभ हैं विवाह के लिए ये 8 तारीखें
ये भी पढ़ें:22 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

क्या करें?
अगर आपकी नींद इस समय खुले, तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर भगवान का नाम लें या “ॐ” का जाप करें। इसके बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। साथ ही कामना करें कि आपका दिन सकरात्मक बीते।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने