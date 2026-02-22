Hindustan Hindi News
घर में इन 6 चीजों का जरूर रखें ख्याल, तभी मां लक्ष्मी घर में करती हैं प्रवेश

Feb 22, 2026 10:39 pm IST
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में साफ-सफाई या स्वच्छता रहती है वहां मां लक्ष्मी विराजती हैं। स्वच्छ स्थान पर ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में घर को और खासकर मां लक्ष्मी के पूजास्थल को साफ रखा जाना चाहिए।

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। घर खुशहाल रहता है और साथ ही हर काम पूरा होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर धन-धान्य से भरा रहता है। इसलिए हर घर में उनकी कृपा और उपस्थिति की कामना की जाती है। यही वजह है कि लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। लेकिन यह भी एक मान्यता है कि मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर इन चीजों का ख्याल ना रखा जाए, तो मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। चलिए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखने से मां लक्ष्मी आपके घर में ठहरेंगी।

साफ-सफाई का ख्याल
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में साफ-सफाई या स्वच्छता रहती है वहां मां लक्ष्मी विराजती हैं। स्वच्छ स्थान पर ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में घर को और खासकर मां लक्ष्मी के पूजास्थल को साफ रखा जाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। खासकर प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक प्रवेश द्वार से ही घर में ऊर्जाएं प्रवेश करती है।

शांति और प्रेम का माहौल
जिस घर में शांति, प्रेम और सकारात्मकता का माहौल होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं और झगड़े-कलह नहीं करते तो वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर घर में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और सभी सदस्य एक दूसरे से नफरत करते हैं तो उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे में घर में हमेशा खुशी का वातावरण बनाए रखें।

झाड़ू का आदर
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे में इसका आदर करें। झाड़ू को सही तरह से और सही दिशा में रखना अनिवार्य होता है।

नियमित पूजा और दीपक जलाएं
इसके अलावा जिस घर में नियमित पूजा होता है। साथ ही दीपक जलाया जाता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि जिस घर में हर पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्य होते हैं, वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। वहीं जहां पूजा पाठ नहीं होता और कोई त्योहार या पर्व नहीं मनाया जाता, वहां माता लक्ष्मी कभी घर में प्रवेश नहीं करती हैं।

गोधूलि बेला में मां लक्ष्मी की पूजा
जिस घर में गोधूलि बेला में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। शाम को सूर्यास्त के समय को गोधूलि बेला कहा जाता है। गोधूलि का अर्थ होता है गाय के पैरों से उठने वाली धूल।

जिस घर में नियमित मां लक्ष्मी की पूजा में शंख बजाया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा होता है। क्योंकि शंख को मां लक्ष्मी की पूजा से पहले बजाना खासकर शुभ होता है। साथ ही जिस परिवार में श्रद्धा से तुलसी और गाय की सेवा करते हैं, वहां मां लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। ऐसे घरों से मां लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती है।

