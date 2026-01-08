Astro Tips: लोहे की तिजोरी में सोने के गहने रखना चाहिए या नहीं?

Hindustan Hindi News
Astro Tips Should you keep gold jewelry in an iron safe or not
संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है। लोहे का संबंध शनि देव से है और सोने का संबंध गुरु और सूर्य से माना गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोहे की तिजोरी में सोने का गहना रखना चाहिए या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।

Jan 08, 2026 09:29 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर लोग घर में कीमती चीज जैसे सोना या गहनें या पैसों को तिजोरी या आलमारी में रखते हैं। कुछ लोग लोहे की आलमारी सोने के गहने रखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है। लोहे का संबंध शनि देव से है और सोने का संबंध गुरु और सूर्य से माना गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोहे की तिजोरी में सोने का गहना रखना चाहिए या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।

सोने और लोहे का संबंध
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लोहे की तिजोरी में सोने के गहने रखना अशुभ माना जाता है। जैसा कि सोने का संबंध गुरु और सूर्य से है, जिन्हें सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। वहीं, लोहा मुख्य रूप से शनि देव की धातु है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि और सूर्य के बीच शत्रुता का भाव होता है। ऐसे में यदि आप सोने को लोहे के भीतर रखते हैं तो ग्रहों का यह टकराव आपकी संपत्ति में बरकत को रोकता है। ऐसा करने से घर में धन आने के रास्ते कम होने लगते हैं और संचित धन भी धीरे-धीरे खर्च होने लगता है।

नुकसान
इतना ही नहीं लोहा नकारात्मकता को जल्दी सोखती है जबकि सोना सकारात्मकता और तेज का प्रतीक है। ऐसे में लोहे के बक्से या तिजोरी में सोना बंद रखने से सोने की ऊर्जा दब जाती है। ज्योतिष के मुताबिक लोहे की तिजोरी में सोने रखने से मानसिक और आर्थिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं और निवेश में घाटा होने की संभावना रहती है।

रखने का सही तरीका
अगर आप सोने के गहने लोहे की तिजोरी में रख रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सोने को सीधे लोहे के संपर्क में न रखें। सोने के गहनों को हमेशा एक लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें। इसके अलावा, आप सोने को लकड़ी के छोटे बक्से में रखकर उस बक्से को लोहे की तिजोरी के अंदर रख सकते हैं।

किस दिशा में रखें सोना
सोना रखने की सबसे उत्तम दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा के बीच के स्थान को ईशान कोण दिशा माना जाता है और यह काफी पवित्र दिशा होती है, क्योंकि इस दिशा में बृहस्पति का वास होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

