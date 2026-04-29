Astro Tips: पूजा में भगवान को फूल धोकर अर्पित करना चाहिए या नहीं?
Astro Tips: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर पूजा-पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें अशुद्ध या अपवित्र होती हैं, तो इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूजा में प्रयोग होने वाले या भगवान को चढ़ाए जाने वाले लगभग हर चीज को धोकर या साफ करके उन्हें अर्पित किया जाता है।
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को शास्त्रों के विशेष नियमों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही पूजा-पाठ में कई तरह की चीजें अर्पित की जाती हैं। पूजा में साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर पूजा-पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें अशुद्ध या अपवित्र होती हैं, तो इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूजा में प्रयोग होने वाले या भगवान को चढ़ाए जाने वाले लगभग हर चीज को धोकर या साफ करके उन्हें अर्पित किया जाता है। ऐसे ही ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फूलों को धोकर चढ़ाना चाहिए या नहीं। चलिए इस बारे में जानते हैं।
भावना का प्रतीक
शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फूलों को धोकर भगवान को अर्पित करने की परंपरा नहीं है। इसके पीछे कई तार्किक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा प्राकृतिक वस्तुओं से करने की परंपरा रही है, जिनमें फूल का विशेष महत्व है। भगवान को फूल अर्पित करना केवल एक रीति नहीं, बल्कि भावना का प्रतीक है। फूल अपनी कोमलता और पवित्रता के कारण भक्त के प्रेम और श्रद्धा को दर्शाते हैं, जिसमें वह अपने ईश्वर को सबसे सुंदर और निर्मल वस्तु अर्पित करना चाहता है। साथ ही, फूलों की प्राकृतिक सुगंध वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे देवताओं का आकर्षण बढ़ता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान को वही अर्पित करना चाहिए जो प्राकृतिक, शुद्ध और ताजगी से भरपूर हो, और इस दृष्टि से फूल सर्वोत्तम माने जाते हैं।
फूलों का धार्मिक महत्व
फूलों के अलग-अलग रंग, खुशबू और गुणों के कारण हर देवी-देवता को अलग-अलग प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर रंग एक खास भावना और ऊर्जा को दर्शाता है, जैसे लाल रंग शक्ति का, सफेद शांति का और पीला ज्ञान का प्रतीक होता है। इस वजह से जिस देवता के गुणों से जो फूल मेल खाता है, वही उन्हें अर्पित किया जाता है। यही कारण है कि कुछ फूल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, जैसे भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता।
धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए फूल
फूल प्राकृतिक और सुगंधित होते हैं। जब हम उन्हें धोते हैं, तो उनकी खुशबू और प्राकृतिक गुण कम हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, भगवान को वही चीज अर्पित करनी चाहिए जो प्रकृति ने जैसी दी है। फूलों की ताजगी ही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। उन्हें धोने से उनकी कोमलता और सुंदरता भी खराब हो सकती है। कई बार पानी लगने से फूल की पंखुड़ियां जल्दी टूट जाती हैं या फूल मुरझा जाता है। इसके अलावा, धोने से फूल की खुशबू और पराग भी कम हो जाते हैं, जो पूजा के वातावरण को पवित्र और सुगंधित बनाते हैं। इसलिए पूजा में हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही चढ़ाने चाहिए।
इन बातों का रखें ध्यान
- भगवान को कभी भी टूटे या मुरझाए हुए फूल अर्पित न करें।
- पूजा करते समय हमेशा दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करें।
- फूल तोड़ते समय भगवान का नाम अवश्य लें।
- ऐसा करने से फूल की पवित्रता बढ़ती है और दोष नहीं लगता।
- रात में फूल तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए।
- रात में तोड़े गए फूल अर्पित करना अशुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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