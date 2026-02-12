Astro Tips: घर में चाहते हैं सुख और समृद्धि, तो आजमाएं दालचीनी से जुड़े ये उपाय
ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र में कई मसालों का जिक्र मिलता है, जिसका संबंध सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। इन्हीं में से एक मसाला है दालचीनी। इस मसाले का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और माहौल बदलने के लिए भी किया जा सकता है।
दालचीनी का महत्व
दालचीनी का स्वाद मीठा, बनावट कठोर और इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसकी ऊर्जावान और अग्नि तत्व से जुड़ी शक्ति नकारात्मकता को खत्म कर घर में समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती है। चीनी परंपराओं और फेंगशुई में इसे रुकी हुई ऊर्जा (ची) को शुद्ध करने वाला माना गया है, जो घर में संतुलन और सुरक्षा लाती है। मान्यता है कि दालचीनी की खुशबू इतनी तेज और प्रभावशाली होती है कि ये आसपास की नकारात्मकता को खींच लेती है।
दालचीनी पाउडर के उपाय
इससे जुड़े उपाय की बात करें, तो आप इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। आप एक छोटा सा दीया लें और उसमें थोड़ा दालचीनी पाउडर डालें। फिर इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रख दें। यह दिशा आग और ऊर्जा की मानी जाती है, जहां दालचीनी रखने से नकारात्मक ताकतें दूर होती हैं। साथ ही घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस उपाय से धन भी आकर्षित होता है।
कपूर संग इस्तेमाल
यदि पाउडर बना रहे हैं तो तीन दालचीनी की लकड़ियों को हल्का पीस लें। फिर इसके पाउडर को आप जलते हुए कपूर में डाल दें। इसके बाद आप इससे पूरे घर को शुद्ध करें और मन में कहते रहें कि नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मकता का आगमन हो। यह उपाय हर सप्ताह सोमवार या शुक्रवार को करें। मुख्य दरवाजे से शुरू करके घर के अंदर के कमरों तक जाएं। ताकि इसका धुंआ पूरे घर में फैल जाए।
मुख्य द्वार पर छिड़काव करें
इसके अलावा आप शनिवार या पूर्णिमा के दिन थोड़ा दालचीनी पाउडर लें। फिर इसे पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसे बाद में पोछा न लगाएं। इससे बाहर से आने वाली बुरी शक्तियों पर रोक लग जाती है।
सुख समृद्धि के लिए उपाय
अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो, तो एक कटोरी में थोड़ा दालचीनी पाउडर डालकर अपने ड्रॉइंग रूम की किसी कोने में रखें। यह ऊर्जा को संतुलित करता है और मेहमानों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। इसके लोगों की खूब तरक्की भी होती है और रिश्तों में मजबूती भी मिलती है।
