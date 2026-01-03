रोजाना गाय को खिलाएं सूर्य से जुड़ी ये चीजें, हर काम में मिलेगी सफलता!

Hindustan Hindi News
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति और जीवन में खुशहाली के लिए गौ-सेवा को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। साथ ही गाय को सूर्य देव से जुड़ी कुछ चीजें खिलाने से मान-सम्मान, करियर और कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं गाय को क्या खिलाना चाहिए।

Jan 03, 2026 05:58 pm IST
हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। साथ ही इसे माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि गाय की सेवा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति और जीवन में खुशहाली के लिए गौ-सेवा को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। साथ ही गाय को सूर्य देव से जुड़ी कुछ चीजें खिलाने से मान-सम्मान, करियर और कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं गाय को क्या खिलाना चाहिए।

महत्व
ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रह को तेज, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना है। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार का दिन विशेष माना जाता है, लेकिन अगर आप रोजाना कुछ खास चीजें गाय को खिलाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

गाय को खिलाएं गेहूं
गाय को रोजाना गेहूं खिलाएं। मान्यता है कि गेहूं सूर्य देव का मुख्य अनाज माना जाता है। ऐसे में गाय को रोज गेहूं खिलाने से करियर में तरक्की होगी। साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

कैसे खिलाएं
आप गेहूं को भिगोकर या इसके आटे की रोटी बनाकर गाय को दे सकते हैं। यह उपाय आपके भीतर आत्मविश्वास जगाता है और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करता है।

रोटी खिलाने के लाभ
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, अगर आप रोजाना सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से साधक को यज्ञ और दान के समान ही फल मिलता है।

गुड़
गाय को गुड़ भी खिलाना काफी शुभ माना जाता है। गुड़ भी सूर्य का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, वो रोज गाय को गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। वहीं, अगर रोटी और गुड़ दोनों गाय को खिलाएं, तो इसे सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। साथ हीआपके मार्ग में आने वाली बाधाएं कम होती हैं।

शकरकंद
शकरकंद का संबंध भी पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की गर्मी से माना जाता है। इसे गाय को खिलाने से जीवन में स्थिरता आती है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खोलता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मानसिक शांति और पारिवारिक खुशहाली की तलाश में हैं।

न करें ये गलती
कभी भी गाय को जूठा या बासी भोजन न खिलाएं। इससे जीवन में सुख-समृद्धि की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय को हमेशा सात्विक भोजन ही करवाना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को सूखी या फिर खाली रोटी न दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

