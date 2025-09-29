Kanya Pujan: महा अष्टमी पर बन रहा शुभ संयोग, जान लें कन्या पूजन के नियम

महा अष्टमी तिथि पर 30 सितंबर को कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहीं-कहीं यहां नवरात्र का पारणकिया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। यहां जानें इस दिन क्या संयोग बन रहे हैं और कन्या पूजन के क्या नियम हैं।

महा अष्टमी तिथि पर 30 सितंबर को कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहीं-कहीं यहां नवरात्र का पारण किया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि पर पूर्वाषाढा और हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा शोभन योग में कन्या पूजन होगा। ग्रह नक्षत्रों की बात करें को सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा धनु राशि में होंगे। इसके साथ गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि और राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में होंगे। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर, सोमवार को शाम 4:31 बजे शुरू होगी और 30 सितंबर, मंगलवार को शाम 6:06 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के हिसाब से दुर्गा अष्टमी पूजा 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके बाद विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा।

कन्या पूजन के नियम नवरात्रि में कन्या पूजन बहुत जरूरी है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में नौ छोटी लड़कियों को भोजन कराया जाता है। इन्हें नौ देवियों का रूप समझा जाता है। कन्याओं को पहले घर में बुलाकर लाते हैं। 1 साल से कम की कन्या को कन्या पूजन में नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र की कन्या को स्वाद और गंध का बोध नहीं होता है। सबसे पहले कन्या को बुलाएं, उनके चरण धोएं। उनके तिलक लगाएं, उनके कलावा बांधे, और प्रसाद खिलाएं और दक्षिणा देकर विदा करें। उन्हें उपहार में प्लास्टिक, स्टील, नुकीली चीज ना देकर, चुनरी, कपड़े किताबें, श्रृंगार की चीजें देनी चाहिए।

कन्या पूजन शुभ मुहूर्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:37 से 5:25 बजे

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:47 से 12:35 बजे

कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त: प्रातः 10:40 से 12:10 बजे

महाअष्टमी पूजन के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:37 ए एम से 05:25 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

विजय मुहूर्त 02:10 पी एम से 02:58 पी एम