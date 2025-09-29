नवरात्रि की अष्टमी पर होगी मां महागौरी की पूजा, जानें कहां है मंदिर

शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन-पूजन का विधान है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक-अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं।

शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन-पूजन का विधान है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक-अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पति रूप में शिव को पाने के लिए कठोर तक के कारण देवी कृष्णवर्ण की हो गई थीं लेकिन शिवजी ने गंगा जल से देवी की कांति लौटाई और वह महागौरी कहलाईं। देवी का दर्शन 30 सितंबर को होगा।

कहां है मंदिर: विश्वनाथ मंदिर के निकट प्रतिष्ठित देवी अन्नपूर्णा को ही महागौरी कहा गया है।

मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में महानिशा पूजन आज

वाराणसी। भोजूबीर (पंचकोशी मार्ग) स्थित मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में 29 सितंबर को शाम पांच बजे महानिशा होगा।

सभी 12 राशियों के लिए शुभ। मीन और सिंह राशि के लिए अति उत्तम।

आज का शुभ रंग : कृष्ण

मां कालरात्रि का वस्त्र बाघम्बरी है। उन्हें कृष्ण रंग प्रिय है।

कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही ये शुभ फल देती हैं। इनका नाम शुभंकारी भी है। इनकी आराधना से कभी आसुरी शक्ति व्याप्त नहीं होती। जातक की सोच को निर्मल और विचारों को उच्च करती हैं।

मां कालरात्रि के पूजन करने से जातक को किसी प्रकार का भय और द्वेष नहीं सताता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं।

