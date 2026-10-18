Ashtami Havan: नवरात्रि अष्टमी पर कितने बजे से करें हवन और कन्या पूजा, जानें कन्या पूजा विधि और नियम
Ashtami time havan Muhurat Kanya Pooja Kaise Kare : आज के दिन सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि मिल रही है। सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत करना फलदायक माना गया है। जानें, अष्टमी पर हवन और कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त -
Ashtami time havan Muhurat Kanya Pooja 2026, अष्टमी हवन और कन्या पूजा : क्या आप भी सोच रहे हैं अष्टमी और नवमी का व्रत या पूजन किस दिन होगा? शारदीय नवरात्रि में इस बार सप्तमी तिथि दो दिन रहने के कारण अष्टमी और नवमी पूजा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज सुबह 8 बजकर 28 मिनट से अष्टमी तिथि लग गई है, जिसका समापन 19 अक्टूबर को सुबह में 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आज के दिन सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि मिल रही है। सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत करना फलदायक माना गया है। वहीं, आज के दिन पूरे दिन और रात में अष्टमी तिथि मिल रही है। ऐसे में आज 18 अक्टूबर 2026 के दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत करना उत्तम माना जाएगा। आइए जानते हैं अष्टमी पर हवन और कन्या पूजन करने के सभी शुभ मुहूर्त, और कन्या पूजा की विधि, नियम -
नवरात्रि अष्टमी पर कितने बजे से करें हवन और कन्या पूजा, जानें कन्या पूजा विधि और नियम
सुबह के शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: सुबह में 11:43 बजे से दोपहर के 12:29 बजे तक।
लाभ - उन्नति सुबह 09:15 बजे से 10:40 बजे तक
दोपहर के शुभ मुहूर्त
विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 02:46 मिनट तक रहेगा।
सर्वार्थ सिद्धि योग: दोपहर में 12:49 बजे से अगले दिन 19 अक्टूबर की सुबह 06:24 बजे तक
शुभ - उत्तम दोपहर 01:32 बजे से 02:57 बजे तक
शाम के शुभ मुहूर्त
गोधूलि मुहूर्त: शाम में 05:49 बजे से 06:14 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या मुहूर्त: शाम 05:49 बजे से 07:04 बजे तक
शुभ - उत्तम शाम 05:49 बजे से 07:23 बजे तक
अमृत - सर्वोत्तम शाम 07:23 बजे से 08:57 बजे तक
रात के शुभ मुहूर्त
निशिता मुहूर्त: रात में 11:41 बजे से 12:32 बजे तक रहेगा।
चर - सामान्य रात 08:57 बजे से 10:32 बजे तक
इस मुहूर्त में पूजा करने से बचें
राहुकाल: शाम में 04:23 बजे से 05:49 बजे तक
कैसे करें कन्या पूजा?
1- कन्याओं को 1 दिन पहले ही आमंत्रित करें
2- सभी कन्याओं के पांव को साफ जल, दूध और पुष्प मिश्रित पानी से धोएं
3- फिर कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें
4- आप सभी कन्याओं को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं
5- श्रद्धा अनुसार कन्याओं को चुनरी भी उढ़ा सकते हैं
6- अब कन्याओं को भोजन कराएं
7- दक्षिण या उपहार देकर सभी कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद लें
8- माता रानी का ध्यान कर क्षमा प्रार्थना करें
कन्या पूजा के नियम
इस शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक की भैरों बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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