Ashtami: आज नवरात्रि की अष्टमी पर 6 उत्तम मुहूर्त, जानें कन्या पूजा विधि, मंत्र, उपाय

Ashtami of Navratri 2025: आज है शारदीय नवरात्रि की अष्टमी। आठवें दिन मां दुर्गा की आठवीं शक्ति माता महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्र के आठवें दिन इनकी पूजा का विधान है। इस साल महा अष्टमी पर शोभन योग बन रहा है, जो 1 अक्टूबर की रात 1:03 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह तक मूल नक्षत्र रहेगा और सुबह 6:17 बजे से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। शोभन योग को अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, जिसमें पूजा-पाठ और शुभ कार्य करना श्रेष्ठ होता है। आज इन शुभ संयोगों में मां दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी रहेगा। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी पर पूजा, हवन व कन्या पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र व उपाय-