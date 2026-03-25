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Ashtami Navami Kanya pujan: दो वर्ष की कन्या मां कुंआरी का स्वरूप, पढ़ें कितनी आयु की कन्या पूजन नहीं करना चाहिए

Mar 25, 2026 05:30 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाता।
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शक्ति के गौरी स्वरूप की आराधना को समर्पित वासंतिक नवरात्र पर देवी का पूजन-अर्चन घर-घर होता है। अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। दोनों तिथियों पर भक्तगण परिवार की परंपरा और मान्यता के अनुरूप कन्या पूजन करते हैं

Ashtami Navami Kanya pujan: दो वर्ष की कन्या मां कुंआरी का स्वरूप, पढ़ें कितनी आयु की कन्या पूजन नहीं करना चाहिए

शक्ति के गौरी स्वरूप की आराधना को समर्पित वासंतिक नवरात्र पर देवी का पूजन-अर्चन घर-घर होता है। अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। दोनों तिथियों पर भक्तगण परिवार की परंपरा और मान्यता के अनुरूप कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट है कि दो से 10 वर्ष आयु तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक वय की कन्या देवी के स्वरूप विशेष की प्रतिनिधित्व होती है।

काशी के ज्योतिषाचार्य पं. विकास शास्त्री ने बताया कि नवरात्र में कन्या पूजा को अत्यंत शुभ और विशिष्ट फलदायी माना गया है। कन्या पूजन से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके चरण धोकर आसन दिया जाता है। तिलक करके भोग अर्पित किया जाता है। अंत में दक्षिणा एवं अन्य उपहार भेंट कर उनकी विदाई की जाती है। दो से कम और 10 वर्ष से अधिक वय की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे दोष लगता है। पं. शास्त्री ने बताया कि किस वय की कन्या देवी के किस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा से कौन सा फल प्राप्त होता है।

दो वर्ष की कन्या: मां कुंआरी का स्वरूप

दो वर्ष की कन्या को मां कुंआरी का स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजा से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। तीन वर्ष की कन्या देवी त्रिमूर्ति का स्वरूप है। इस आयु की बालिका की पूजा से जीवन में धन, धान्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूजने वाले के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। चार वर्ष की कन्या में देवी कल्याणी का वास माना गया है। इस स्वरूप की पूजा से पूरे परिवार का कल्याण होता है। घर में सुख-शांति बनी रहती है। जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगती हैं।

पांच वर्ष आयु: देवी रोहिणी का वास

पांच वर्ष की कन्या को देवी रोहिणी का रूप माना गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इस आयु की कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आरोग्य और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छह वर्ष की कन्या में मां काली का स्वरूप देखा जाता है। इनकी पूजा करने वाले को शत्रुओं पर विजय मिलती है। शक्ति का संचार होता है। यह पूजा आत्मबल को बढ़ाने में भी सहायक है। सात वर्ष की कन्या को मां चंडिका का स्वरूप माना गया है। यह मां दुर्गा का उग्र स्वरूप है। इसकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, शक्ति और विजय प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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