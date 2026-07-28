Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आषाढ़ पूर्णिमा व्रत का मान्य आज या कल? जान लें पूजन और दान का उत्तम समय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Ashadha purnima 2026 kab hai: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण मानी गई है लेकिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। जानें इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा।

Ashadha purnima 2026 kab hai
आषाढ़ पूर्णिमा व्रत का मान्य आज या कल

Ashadha purnima vrat 2026 kis din rakha jayega: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से पुण्य फल मिलता है और जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। आषाढ़ महीने में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन होने के कारण लोगों के बीच पूर्णिमा व्रत की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं कि इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर जरूर करें इन 5 गुरुओं की पूजा

आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा:

हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को दोपहर 02 बजकर 48 मिनट पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 29 जुलाई 2026 को शाम 04 बजकर 35 मिनट पर होगा। उदया तिथि में आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, बुधवार को मान्य है। इस दिन ही आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और स्नान-दान मान्य और उत्तम रहेगा।

आषाढ़ पूर्णिमा पर बन रहे शुभ संयोग:

आषाढ़ पूर्णिमा पर सालों बाद प्रीति और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभ फल मिलते हैं। जीवन में सुख-सौभाग्य का आगमन होता है।

ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा पर करें इन 7 चीजों का दान, बढ़ेगी धन-दौलत

आषाढ़ पूर्णिमा पूजन और दान मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:10 बजे से सुबह 05:45 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:27 बजे से सुबह 06:20 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:29 बजे से शाम 05:30 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:34 बजे से रात 09:51 बजे तक।

पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय:

पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मन को शांति मिलती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय रात 09 बजकर 53 मिनट पर होगा।

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए:

पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सामर्थ्यनुसार मदद करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अन्न, जल, घी, गेहूं, कपड़े, छाता और धन आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है।

ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा को न करें ये 4 काम, जानें पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Purnima kab hai
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने