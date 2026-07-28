कल आषाढ़ पूर्णिमा पर धन और समृद्धि के लिए करें ये 5 आसान उपाय, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी
Ashadha purnima 29 July 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का दिन उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख, सौभाग्य और धन आता है।
Ashadha purnima upay 2026: हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, बुधवार को है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गुरु पूजन का भी खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय प्रभावशाली माने गए हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपायों को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उनका घर पर आगमन होता है। जानें आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
धन प्राप्ति के लिए आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या उपाय करना चाहिए:
1. पूर्णिमा पर करें भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन:
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर जी का पूजन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। पूजन में मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कमल का फूल मां लक्ष्मी को प्रिय है। इसे मां लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
2. घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक:
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है।
3. खीर का भोग:
पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन केसर या मिश्री युक्त खीर को लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है।
4. पूर्णिमा के दिन करें दान:
गुरु ग्रह की मजबूती और आर्थिक उन्नति के लिए ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को पीली चीजोंजैसे हल्दी, पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के साथ करियर में सफलता के योग बनते हैं।
5. चंद्रमा को अर्घ्य:
पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को कच्चे दूध में चावल, चीनी और सफेद फूल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान