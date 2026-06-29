Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह में करें ये 4 शुभ कार्य, विष्णु कृपा से चमकेगा भाग्य

आषाढ़ मास 2026 में करें ये 4 शुभ काम करें और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाएं। पूजा, दान, हवन और व्रत से घर में सुख-समृद्धि आएगी और भाग्य चमकेगा। आषाढ़ माह के महत्वपूर्ण उपाय और नियम जानिए।

30 जून 2026 से आषाढ़ मास शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। इस माह में वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ प्रकृति हरियाली से भर जाती है और चारों ओर नई ऊर्जा का संचार होता है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए विशेष रूप से शुभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किए गए शुभ कार्यों से व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

आषाढ़ मास का महत्व आषाढ़ मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपनी योगनिद्रा में लीन होते हैं। इस कारण इस महीने को देवशयनी एकादशी से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वर्षा के मौसम में प्रकृति के साथ-साथ हमारे अंदर भी नई सकारात्मकता का जन्म होता है। इस माह में किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने को शुभ कार्यों, पूजा-पाठ और दान-पुण्य के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।

पूजा-पाठ आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य देव, मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान की नियमित पूजा से व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलता है। सूर्य देव की उपासना से स्वास्थ्य और तेज बढ़ता है, जबकि मां दुर्गा की आराधना से रक्षा और शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा से भय और बाधाएं दूर होती हैं। इस मास में रोज सुबह-शाम थोड़ी देर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

दान-पुण्य का विशेष महत्व आषाढ़ मास दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ है। जरूरतमंदों को छाता, नमक, चप्पल, अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर ब्राह्मण या गरीबों को दान देने से विशेष फल मिलता है। यदि पहले दिन दान नहीं कर पाएं, तो महीने के किसी भी शुभ दिन पर यह कार्य जरूर पूरा करें। ऐसा दान ना सिर्फ पापों का नाश करता है, बल्कि आने वाली परेशानियों से भी बचाता है।

यज्ञ और हवन घर में सुख-समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए आषाढ़ मास में यज्ञ या हवन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। हवन से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विशेष रूप से विष्णु यज्ञ या रुद्र हवन करने से परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। यदि पूर्ण यज्ञ संभव न हो तो छोटा हवन भी किया जा सकता है। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

व्रत-उपवास आषाढ़ मास व्रत-उपवास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस महीने गुप्त नवरात्रि, योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसे प्रमुख व्रत आते हैं। इन व्रतों को श्रद्धा से रखने से साधक को सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत ना सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है।

आषाढ़ 2026 का महीना नई शुरुआत और शुभ कार्यों का महीना है। इस दौरान पूजा-पाठ, दान, यज्ञ-हवन और व्रत को अगर सच्चे मन से किया जाए, तो भगवान विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इस मास में किए गए छोटे-छोटे शुभ कार्य भी जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं।