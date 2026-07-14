आज आषाढ़ अमावस्या पर शाम तक कर लें इनमें से कोई 1 उपाय, खूब बढ़ेगा धन और सुख
Ashadha amavasya ke upay: मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन से जुड़ी हर परेशानी दूर होती है। आइए जानते हैं कि धन लाभ के लिए आषाढ़ अमावस्या पर क्या उपाय करें।
Ashadha amavasya dhan labh upay 2026: हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन से जुड़ी हर परेशानी दूर होती है। इस दिन तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा शांत और प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय धन से जुड़ी समस्या से राहत दिलाते हैं और धन-धान्य में वृद्धि होती है। इस बार आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई 2026, मंगलवार को है। इस बार अमावस्या मंगलवार को होने के कारण भौमवती अमावस्या का संयोग बना है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर किन उपायों को करने से धन लाभ के योग बनते हैं।
घर के ईशान कोण में जलाएं दीपक:
घर के उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। शास्त्रों में यह दिशा सबसे शुभ और पवित्र मानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या की शाम को गाय के घी का ईशान कोण में दीपक लगाएं। दीपक की बत्ती में लाल रंग के धागे का प्रयोग करें और दीपक में केसर डालें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है।
चींटियों को खिलाएं आटा:
हिंदू धर्म में भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होती हैं।
मछलियों को आटे की खिलाएं गोलियां:
ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आटे की गोलियां बनाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान लगाते हुए आटे की गोलियां किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी परेशानी दूर होती है।
महालक्ष्मी का करें विधिवत पूजन:
आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का विधि-विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं होता है।
तुलसी के पास घी का दीपक:
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।आषाढ़ अमावस्या की शाम को तुलसी पर घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से धन से जुड़ी परेशानी दूर होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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