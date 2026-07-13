Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल आषाढ़ अमावस्या पर इन 6 राशियों का दिन वरदान से कम नहीं, होगा बंपर लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Ashadha Amavasya Rashifal Amavasya 2026 : ग्रहों की शुभ युति और चाल से कुछ राशियों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद लाभकारी माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानें आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहों की चाल से किन राशियों को लाभ होगा-

कल आषाढ़ अमावस्या पर इन 6 राशियों का दिन वरदान से कम नहीं, होगा बंपर लाभ

Ashadha Amavasya Rashifal Amavasya 2026, आषाढ़ अमावस्या राशिफल : इस साल मंगलवार के दिन आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन चंद्र, सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में बन रही है। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। गुरु कर्क राशि, और शुक्र और केतु सिंह राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे। वहीं, राहु कुंभ राशि में विराजने वाले हैं। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। गुरु के कर्क राशि में रहने से हंस राजयोग भी बन रहा है। ग्रहों की शुभ युति और चाल से कुछ राशियों के लिए यह दिन बेहद लाभकारी माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहों की चाल और शुभ युति के निर्माण से किन राशियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं-

कल आषाढ़ अमावस्या पर इन 6 राशियों का दिन वरदान से कम नहीं, होगा बंपर लाभ

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या के दिन मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, और मीन राशि को लाभ होगा।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आकस्मिक धन-लाभ भी हो सकता है। हेल्थ में सुधार होगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। वहीं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। घर में सुख और शांति बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:20 अगस्त तक कुंभ, मेष समेत इन राशियों की चांदी ही चांदी, शनि गोचर से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:11 दिन में इन 5 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल 14 जुलाई: कल के दिन इन 5 राशियों को होगा लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:4 दिन बाद से सोने जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य, गुरु, सूर्य गोचर देगा खूब लाभ

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा। नए मौके हाथ लगेंगे। जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Amavasya Kab Hai amavasya kab h Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने