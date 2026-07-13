आषाढ़ अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगा धन-धान्य
Ashadha amavasya Remedies: आषाढ़ अमावस्या पर राशि अनुसार कुछ चीजों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर मेष से लेकर मीन राशि वाले किन चीजों का दान कर सकते हैं।
Ashadha amavasya daan list 2026: हिंदू धर्म में साल भर में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन आषाढ़ महीने की अमावस्या बेहद शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। इसे आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। इस बार 14 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन अमावस्या होने के कारण भौमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी के अलावा पितरों की पूजा का विधान है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ चीजों का राशि अनुसार दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए।
आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई को, मेष से लेकर मीन राशि वाले करें इन चीजों का दान
मेष राशि- मेष राशि वालों को आषाढ़ अमावस्या के दिन गुड़, गेहूं और जल का दान करना लाभकारी माना जाता है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को धन और अन्न का दान अपनी सामर्थ्यनुसार करना चाहिए।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को आषाढ़ अमावस्या पर जल का दान शुभ फल प्रदान करता है।
कर्क राशि- आषाढ़ अमावस्या पर कर्क राशि वालों को धन, जल और मौसमी फलों का दान करना चाहिए।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को इस दिन शहद, चना और गुड़ का दान लाभकारी माना जाता है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को मां लक्ष्मी और पितृदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए।
तुला राशि- तुला राशि वालों को इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को आषाढ़ अमावस्या पर गुड़ और लाल वस्त्रों का दान करना लाभकारी माना जाता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों को केला, पीले वस्त्र और मिठाई आदि का दान करना शुभ माना जाता है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आषाढ़ अमावस्या पर काले तिल और काली उड़द की दाल का दान शुभ माना जाता है।
कुंभ राशि- इस दिन कुंभ राशि वालों को सरसों का तेल, जूते, चप्पल और वस्त्र का दान शुभ माना जाता है।
मीन राशि- मीन राशि वालों को इस दिन जल और पीले रंग के खाने की वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है।
आषाढ़ अमावस्या पर दान का महत्व:
ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या पर दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख-शांति और खुशहाली आती है। मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है, जिससे धन संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान