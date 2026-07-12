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14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या पर करें इन 5 चीजों का दान, नहीं होगी धन की कमी

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Ashadha Amavasya ke upay Amavasya 2026 : आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या मनायी जाएगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या पर करें इन 5 चीजों का दान, नहीं होगी धन की कमी

Ashadha Amavasya ke upay, आषाढ़ अमावस्या : जुलाई के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या मनायी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व मंगलवार को पड़ रहा है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूरे विधि-विधान से विष्णु भगवान की आराधना की जाएगी। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या के दिन दान कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है-

14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या पर करें इन 5 चीजों का दान, नहीं होगी धन की कमी

कब है आषाढ़ अमावस्या 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 जुलाई 2026 के दिन शाम में 06 बजकर 49 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तिथि का समापन 14 जुलाई 2026 के दिन दोपहर में 03 बजकर 12 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या का स्नान, दान और व्रत पूजन किया जाएगा।

पितृ तर्पण करें

पितृ को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद खास माना गया है। इस दिन सुबह स्नान कर कुश और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से राहु-केतु का बुरा प्रभाव भी दूर हो सकता है।

आषाढ़ अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए?

जल का दान करें

आषाढ़ अमावस्या के दिन जल का दान करना चाहिए। इस दिन आप पानी या शर्बत का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में चल रही दिक्कतों से राहत मिल सकती है।

अन्न का दान करें

आषाढ़ अमावस्या के दिन अन्न का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ दोष से राहत मिल सकती है।

धन का दान करें

अपनी आर्थिक दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन धन का दान करें।

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वस्त्र का दान करें

आषाढ़ अमावस्या के दिन वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन कपड़ों का दान करना शुभ माना गया है। आप छाता या कंबल का दान भी कर सकते हैं। इससे शनि दोष से राहत मिल सकती है।

किताब का दान करें

आषाढ़ अमावस्या के दिन किताबों का दान कर सकते हैं। खासतौर पर इस दिन बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे पेंसिल, पेन, किताब आदि दान करना चाहिए। ऐसा करने से करियर और शिक्षा में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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