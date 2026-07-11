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Ashadha Amavasya 2026: 13 या 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या कब है? यहां जानें सही तिथि और उपाय

By Navaneet Rathaur
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आषाढ़ अमावस्या 2026: 13 या 14 जुलाई को कब है आषाढ़ अमावस्या? सही तिथि, पितर तर्पण, स्नान और दान के उपाय जानिए। हलधारिणी अमावस्या पर पितर पूजा से कैसे मिलती है पितरों की कृपा और घर में सुख-समृद्धि।

Ashadha Amavasya 2026: 13 या 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या कब है? यहां जानें सही तिथि और उपाय

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या भी इनमें से एक है, जिसे हलहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण देने, स्नान और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार आषाढ़ अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है।

आषाढ़ अमावस्या 2026 की सही तिथि

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि 13 जुलाई 2026 को शाम 6:49 बजे शुरू होगी और 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3:12 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन ही स्नान, तर्पण, दान और श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है।

हलहारिणी अमावस्या क्यों कहते हैं?

आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने हल, बैलों और खेती के सभी उपकरणों की पूजा करते हैं। वे धरती माता का आभार व्यक्त करते हैं और अच्छी बारिश तथा समृद्ध फसल की कामना करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से मानसून पूरी तरह सक्रिय होता है और खेतों में जुताई-बुवाई शुरू होती है। इसलिए यह तिथि किसानों के लिए खास महत्व रखती है।

पितरों को प्रसन्न करने के उपाय

आषाढ़ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर पितरों का स्मरण कर तर्पण दें। तर्पण में काले तिल, कुश और सफेद फूल का उपयोग करें। इससे पितृ दोष शांत होता है। इस दिन पितृ चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान-दक्षिणा दें। गंगा, यमुना या नजदीकी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष फल मिलता है।

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पितर पूजा का महत्व

पितर पूजा से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, पितर संतुष्ट होने पर परिवार की रक्षा करते हैं और सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं। इस दिन किए गए दान और तर्पण का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से लाभकारी है।

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आषाढ़ अमावस्या 2026 में क्या खास?

इस बार अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। भौमवती अमावस्या पर तर्पण करने से शत्रु भय और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा स्नान या घर पर गंगाजल से स्नान करना अत्यंत शुभ है।

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अषाढ़ अमावस्या पर किए गए उपाय पितरों को प्रसन्न करते हैं। इससे पितृ दोष दूर होता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। किसानों के लिए यह तिथि खेती की शुरुआत का प्रतीक है। सही विधि से किए गए उपाय जीवन में शांति और सफलता लाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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