आषाढ़ माह में ऐसे करें तुलसी जी की पूजा, ये 5 उपाय घर में बढ़ाएंगे खुशहाली

आषाढ़ माह में तुलसी जी की पूजा कैसे करें? ये 5 आसान उपाय घर में सुख-समृद्धि, लक्ष्मी कृपा और खुशहाली लाएंगे। जानिए आषाढ़ में तुलसी पूजा का सही तरीका, जल अर्पण, दीपक और परिक्रमा का महत्व।

anआज 30 जून 2026 से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। सनातन परंपरा में तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है। आषाढ़ में सच्चे मन से तुलसी की सेवा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी की नियमित पूजा से परिवार में शांति बनी रहती है और गृह क्लेश कम होता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में तुलसी पूजा की विधि और सौभाग्य प्राप्ति के उपाय।

तुलसी पूजा का महत्व हिंदू धर्म में तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। रोजाना तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। मान्यता है कि तुलसी की उपस्थिति से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस माह में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।

रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें आषाढ़ मास में हर सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी को जल देने के बाद उसके पत्तों को हाथ लगाकर माथे पर तिलक लगाना भी शुभ माना जाता है।

शाम को घी का दीपक जलाएं हर शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना आषाढ़ मास में बहुत शुभ होता है। दीपक जलाते समय तुलसी के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। दीपक की रोशनी तुलसी के आसपास फैलने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

तुलसी की परिक्रमा रोजाना तुलसी की 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करता है। महिलाएं और पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

तुलसी दल अर्पित कर विष्णु पूजा करें आषाढ़ मास में भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करते समय रोज तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी दल चढ़ाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में लक्ष्मी का निवास होता है।

तुलसी के पास मंत्र जाप का फायदा तुलसी के पास जमीन पर बैठकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। आषाढ़ मास में यह जाप बहुत फलदायी होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है, घर में कलह कम होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रोज थोड़ा समय निकालकर यह जाप करने से जीवन में स्थिरता आती है।

तुलसी की देखभाल कैसे करें? तुलसी को सूखने ना दें। नियमित पानी दें और साफ रखें। आषाढ़ में तुलसी के पौधे के पास धूप-दीप जलाना शुभ फल देता है। तुलसी की मिट्टी को छूने से पहले हाथ धो लें। पौधे के आसपास साफ-सफाई रखें। स्वस्थ तुलसी घर में खुशहाली लाती है।

आषाढ़ मास में इन आसान उपायों से तुलसी की पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। नियमित पूजा से परिवार पर हमेशा दिव्य आशीर्वाद बना रहता है।