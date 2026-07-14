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Gupt Navratri 2026: 15 जुलाई से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि, ये 5 गुप्त काम करने से पूरी होगी हर मनोकामना

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि में 5 खास गुप्त उपाय करके आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। गोपनीय पूजा, मंत्र जाप, गुप्त दान और रात्रि साधना से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जानिए इस बार की गुप्त नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें।

Gupt Navratri 2026: 15 जुलाई से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि, ये 5 गुप्त काम करने से पूरी होगी हर मनोकामना

सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि को बहुत खास माना जाता है। यह सामान्य नवरात्रि से अलग होती है, क्योंकि इसमें साधना को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। 15 जुलाई 2026 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा की गुप्त आराधना से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

गुप्त नवरात्रि का महत्व

गुप्त नवरात्रि साधना, मंत्र जाप और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम समय है। इसमें 'गोपनीयता' का सबसे ज्यादा महत्व है। जितनी गुप्त रखी जाए साधना, उतना ही शीघ्र और शक्तिशाली फल मिलता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के साथ दस महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। जो लोग लंबे समय से कोई बड़ी मनोकामना लेकर बैठे हैं, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी साबित होती है।

गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना

गुप्त नवरात्रि का मूल मंत्र है - 'साधना जितनी गुप्त, फल उतना ही तृप्त।' अपनी पूजा, मंत्र जाप या मनोकामना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यहां तक कि घर के सदस्यों से भी इसे छुपाकर रखें। जाप मानसिक रूप से करें, ताकि कोई आवाज ना सुनाई दे। इस गोपनीयता से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और साधक को असीम शक्ति प्रदान करती हैं।

रात्रि काल में विशेष पूजा

गुप्त नवरात्रि में रात की पूजा का विशेष महत्व है। मध्यरात्रि (रात 11 बजे से 1 बजे के बीच) का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस समय घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती या कूंजिका स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि पूजा से बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं।

गुप्त दान का महत्त्व

गुप्त नवरात्रि में किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। दान इतना गुप्त होना चाहिए कि आपके दाहिने हाथ का किया हुआ काम बाएं हाथ को भी पता ना चले। किसी जरूरतमंद को चुपचाप भोजन, वस्त्र या धन दान करें। मंदिर में अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए चुपचाप दान सामग्री रख आएं। यह उपाय आर्थिक संकट और शत्रु बाधा दूर करने में बहुत कारगर है।

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लौंग और कपूर का गुप्त उपाय

अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या या धन की कमी है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। हर रात चांदी या मिट्टी के पात्र में दो साबुत लौंग और थोड़ा कपूर रखकर जलाएं। जलते समय मां दुर्गा से अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय को पूरी गोपनीयता से करें। कई साधकों ने इसे आजमाकर अपनी परेशानियां दूर की हैं।

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लाल फूलों से मां को प्रसन्न करें

मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है। रोज पूजा के समय लाल गुड़हल या लाल गुलाब का फूल चुपचाप अर्पित करें। नवमी के दिन हवन में मखाने और लाल फूलों की आहुति दें। इससे कर्ज, शत्रु भय और पारिवारिक कलह दूर होती है।

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गुप्त नवरात्रि में गोपनीयता, श्रद्धा और नियमित साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 15 जुलाई से शुरू हो रही इस पवित्र अवधि में सच्चे मन से मां की आराधना करें, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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