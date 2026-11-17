2027 में मेष राशि में शनि की लेंगे एंट्री, शुरू होगा साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानें कैसा रहेगा प्रभाव?
Shani Mesh Gochar 2027: मेष राशि वालों के लिए 2027 बहुत महत्वपूर्ण सालों में से एक है। इस साल शनि मेष राशि में आएंगे और साथ ही इस राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण भी शुरु होगा। जानें शनि के लिहाज से मेष राशि के लिए 2027 कैसा रहेगा।
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। शनि सबसे धीमा ग्रह है और करीब ढाई साल में अपनी राशि बदलता है। मीन राशि में भ्रमण कर रहे शनि 03 जून 2027 को मेष राशि में ही आ जाएंगे। अगले साल शनि गोचर से जो राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी वो है- मेष राशि। मेष राशि में ही शनि का दूसरा और साढ़ेसाती का दूसरा चरण। ज्योतिष शास्त्र में साढ़ेसाती का दूसरा चरण यानी शिखर काल सबसे ज्यादा कष्टकारक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, साल 2027 मेष राशि के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शनि कर्म फलदाता और अनुशासन प्रिय ग्रह हैं। इसलिए इस समय अनुशासित रहना जैसे सुबह जल्दी उठना और बड़ों का सम्मान आदि करने से शनि प्रसन्न होते हैं उनके अशुभ प्रभाव से थोड़ी राहत मिलती है। 2027 में शनि मेष राशि के जीवन में अच्छे और प्रतिकूल दोनों तरह के प्रभाव डालेंगे। जानें 2027 मेष राशि के लिए शनि के प्रभाव के कारण कैसा रहेगा?
2027 में शनि गोचर से मेष राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
पंडित उपाध्याय बताते हैं कि मेष राशि वालों की शारीरिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। मानसिक स्थिति भी परेशानी वाली साबित हो सकता है। हर्ट (दिल) और चेस्ट (सीने) से जुड़ी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने से बचें और जरूरी होने वाले किसी चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
मेष राशि वालों की शनि गोचर से व्यावसायिक स्थिति कैसी रहेगी?
पंडित जी के अनुसार, अगले साल शनि दशमेश और एकादश रहने वाले हैं, जिसके कारण व्यावसायिक तौर पर कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर बीते दिनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की है, तो उसका हिसाब-किताब चुकाना पड़ सकता है क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं।
2027 में शनि गोचर से मेष राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
पंडित उपाध्याय बताते हैं कि 2027 में शनि के प्रभाव के कारण मेष राशि वालों को आर्थिक लेनदेन का अच्छा और बुरा दोनों तरह का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर आपका धन कहीं फंसा या अटका है तो वापसी के संकेत हैं। अगर आपने किसी का पैसा रोक रखा है या आपके पास है तो इसकी भरपाई भी करनी पड़ सकती है।
मेष राशि का कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन?
मेष राशि वालों को शनि गोचर के प्रभाव से पिता का सहयोग या साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तालमेल में वृद्धि होगी। रिश्तों में सुधार होगा। हालांकि परिवार से जुड़े मामलों को शांत होकर और धैर्य के साथ निपटाएं। गुस्से पर नियंत्रण रखें। आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान