मेष राशिफल 2026: मेष राशि वालों के लिए इस साल की टॉप 5 भविष्यवाणियां, पढ़ें कब क्या मिलेगा

संक्षेप:

Mesh varshik Rashifal 2026:मेष राशि वालों पर अभी शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है। नएसाल में मकर राशि वालों के साथ काफी अच्छा होने वाला है, ऐसे में टॉप भविष्यवाणी यहां पढें   

Jan 07, 2026 03:04 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आये साल मेष राशि वालों के लिए हिम्मत का साल है। आपको इस साल अच्छी एनर्जी तो मिलेगी साथ ही आप पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। इस राशि के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, क्योकि इस पर साढ़ेसाती है और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा इस राशि में गुरु के आने से आपके लिए नए करियर ऑप्शन के दरवाजे खुलेंगे। आइए 10 बातों से पढ़ें इस साल की टॉप भविष्यवाणी

1.सबसे पहले मेष राशि वालों को हार्ड वर्क की वैल्यू को समझ लेना चाहिए। आपको इस साल जमकर मेहनत करनी है। इससे आपको लाभ मिलेगा।

2.आपकी लाइफ में इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे, वो पूरा होगा। यह साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र और बुध आपको अच्छे से और प्यार से बात करने के लिए कहेंगे।

3. किन लोगों के लिए रहेगा खास-विशेष करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। टीचिंग फील्ड वकालत अथवा पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छे अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा।

4. करियर के लिहाज से आपके पास मौकों की भरमार होगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और इस साल आपको परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। बारहवें भाव से शनि का गोचर आपके लिए इनकम के नए रास्ते खोलेगा। यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा।

5.आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वाले लोग इस साल शुभ फल ही प्राप्त करने वाले होंगे। चाहे वह शेयर बाजार हो, अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी । सरकारी जॉब वालों के लिए विशेष सफलता के योग हैं। ऑफिस में ट्रांसफर और ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखने पर अच्छी सफलता मिलेगी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
