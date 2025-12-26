Hindustan Hindi News
मेष वार्षिक राशिफल 2026: गुरु लाएंगे घर या वाहन सुख के योग, पढ़ें कैसा रहेगा मेष राशि वालों का साल 2026

संक्षेप:

Aries Horoscope 2026: 2026: मेष राशि वालों के लिए साल 2026 मिला-जुला और उन्नति भरा रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके तीसरे घर में रहकर नए मित्रों और व्यापारिक साझेदारों से मेल-जोल बढ़ाएंगे, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। 

Dec 26, 2025 01:47 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
Aries yearly Horoscope 2026: मेष राशि वालों के लिए साल 2026 मिला-जुला और उन्नति भरा रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके तीसरे घर में रहकर नए मित्रों और व्यापारिक साझेदारों से मेल-जोल बढ़ाएंगे, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। 21 मई के बाद गुरु का चौथे घर में गोचर घर या वाहन सुख के योग बनाएगा।

मेष करियर और फाइनेंस

मई से पहले बृहस्पति की कृपा से कार्यक्षेत्र में अच्छे संपर्क बनेंगे, जो आपके करियर को नई पहचान देंगे। शनि के प्रभाव से यात्रा और फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें और जल्दबाजी में निवेश न करें। 21 मई के बाद संपत्ति या वाहन से आर्थिक लाभ संभव है। अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखें और पैसों का हिसाब साफ रखें।

मेष लव और रिलेशनशिप

शुरुआती महीनों में बने नए दोस्त आपके निजी जीवन और छोटे प्रोजेक्ट्स में मददगार साबित होंगे। यदि काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़े, तो परिवार के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें। मई के अंत से घरेलू सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती और स्थिरता आएगी।

हेल्थ

मेष राशि वालों को ट्रैवल और एकस्ट्रा जिम्मेदारियों के कारण इस समय थकान फील हो सकती है। इसलिए आपको अच्छे से नींद लेनी है। रोज सिंपल खाना खाएं, अच्छे से पानी पिए और टाइम पर खाना खाएं, इससे आपको पाचन में मदद करेगा और यात्रा या काम के दबाव से अगर तनाव फील कर रहे हैं, तो यह कम करेगा। मई के बाद जब पर्सनल लाइफ में कुछ सहजता आए, तो इसका इस्तेमाल अधिक आराम करने और हल्की-फुल्की एक्टिविटी और नींद के जरिए बैलेंस बनाने के लिए करें।

2026 के सबसे अच्छे महीने

मई से अगस्त तक आपके लिए जरूरी समय है,इस समय जरूरी मीटिंग्स होंगी। काम के लिए जरूरी -जरूरी छोटी ट्रैवलिंग और घर को सहारा देने वाले लाभ मिलते हैं। सितंबर में सावधानीपूर्वक फाइनेंस प्लानिंग बनाने और संपत्ति या ट्रैवल से संबंधित महत्वपूर्ण काम को निपटाने में मदद मिलती है। नवंबर में लगातार कोशिशों का फल मिलता है और परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है, जिससे आप आराम कर सकते हैं और अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं।

2026 में सावधान रहने वाले महीने

जनवरी से अप्रैल तक अचानक आने वाली स्थितियों से बचने के लिए आपको खासतौर पर बजट और सावधानीपूर्वक ट्रैवल प्लानिंग की जरूरत होती है। मई के अंत के आसपास का समय आपको खास तौर पर अल्ट रहना है। आपको अचानक खरीदारी या जल्दबाजी में कहीं घूमने संबंधी फैसले लेने से बचना चाहिए। साल के अंत में ट्रैवल के दौरान, कोई भी फैसला लेने से पहले वीजा, टिकट और आर्थिक स्थिति को दोबारा चेक कर लें।

वर्ष 2026 के लिए मंत्र

प्लानिंग करके से बचत करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। नए संपर्कों का लाभ उठाएं और परिवार के साथ ईमानदारी से रिश्ते निभाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

