मेष साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में ना होने दें ईगो की एंट्री, इस हफ्ते ऑफिस में बढ़ सकती है राजनीति

संक्षेप: Aries Horoscope Mesh Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 16-22 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर, 2025): ये हफ्ता काफी रोमांटिक रहने वाला है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ एकदम परफेक्ट रहने वाली है। प्यार के मामले में आज का दिन आपके लिए बेस्ट है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको काम में किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है। इससे आपके काम पर गहरा असर पड़ सकता है। सेहत को लेकर थोड़े सावधान रहें। वैसे ऑफिस में आपके लिए ये आने वाला हफ्ता काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है। वहीं पैसों की बात करें तो सब ठीक ही होगा। बस आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है।

मेष लव राशिफल आज आप प्यार में थोड़ा सोच-समझकर ही कदम आगे बढाएं। अपने रिश्ते में किसी भी तरह से ईगो को बीच में ना आने दें। अगर ऐसा होगा को रिश्ते में कई तरह की दिक्कतें आने लगेंगी। हो सकता है कि इस पूरे हफ्ते आपका पार्टनर मूडी बनकर रहे। ऐसे में स्थिति थोड़ी सी अजीब भी हो सकती है। तो आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है। इस हफ्ते आपके किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। ऐसा होता है तो पूरी शांति से इस चीज का सामना करना सही रहेगा। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपको प्यार हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें की अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सोच-समझकर ही शेयर करें। इस चीज में कोई भी जल्दबाजी ना करें।

मेष करियर राशिफल इस हफ्ते आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। वैसे कुछ महिला जातकों की परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ेगा। इस हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी प्रभावित दिखेगी। हालांकि आपके पुराने रिकॉर्ड की वजह से स्थिति सही रहेगी। हो सकता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ जाए। आपको इस हफ्ते नए काम मिल सकते हैं। इसके लिए डेडलाइन काफी टाइट रहने वाली है। जिन लोगों का काम मैनेजमेंट के साथ है, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करनी होगी।

मेष आर्थिक राशिफल इस हफ्ते पैसों को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। महिला जातकों को इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा मिलने वाला है। मुश्किल समय में कोई दोस्त और भाई-बहन आपकी मदद करेंगे। वहीं महिला जातकों को प्रॉपर्टी से फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते आप कोई पुराना लोन चुका पाएंगे। वहीं इस हफ्ते का दूसरा दिन ही दान-पुण्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग इस हफ्ते फंड जुटा पाएंगे।

मेष स्वास्थ्य राशिफल आप आज अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। अपना ध्यान रखें। किसी भी चीज को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें। आज हो सकता है कि आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आए। जिन लोगों को पहले हार्ट से जुड़ी समस्या हुई है, उन्हें आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके साथ ऐसा है तो सही समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ लोगों को माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। तो वहीं कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। इस हफ्ते अपनी डाइट पर ध्यान दें। ऑयली और फैटी चीजों से दूर रहें। कुछ बच्चों में दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। वहीं बुजुर्ग लोगों में जोड़ों का दर्द इस हफ्ते बढ़ सकता है।

मेष राशि के गुण ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com