Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8-14 नवंबर तक का समय…

10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के आठवें भाव में आएगा। यहां मन थोड़ा उलझ सकता है। छोटी देरी, अपेक्षा से कम परिणाम या किसी की तीखी बात ज्यादा असर करेगी। जो काम तुरंत हल नहीं हो रहे, उन्हें अपनी क्षमता की कमी न समझें। शनि बारहवें भाव में वक्री है। इसलिए नींद और मन में जमा पुरानी चिंता को हल्का करने की जरूरत भी रहेगी। किसी बात से निराश हों तो उसी समय कठोर जवाब न दें। परिवार के छोटे सदस्य या बच्चों का उत्साह आपको फिर सामान्य लय में ला सकता है।

मेष राशिफल साप्ताहिक (8-14 नवंबर): इस सप्ताह राहु बढ़ाएंगे कमाई की इच्छा 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के नौवें भाव में पहुंचेगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा पहले की तुलना में खुला महसूस हो सकता है। किसी सलाह, अध्ययन, आध्यात्मिक गतिविधि या थोड़ी यात्रा से नजरिया सुधरेगा। उसी रात मंगल कर्क के चौथे भाव से सिंह के पांचवें भाव में जाएगा। इससे घर की बेचैनी कम करके रचनात्मक काम पर ऊर्जा लगाने का अवसर मिलेगा। गुरु और केतु भी पांचवें भाव में हैं। अपनी किसी नई योजना को लेकर प्रेरणा बढ़ सकती है, पर उत्साह में जोखिम न लें। सप्ताह का बेहतर अंत धैर्य से मिलेगा, जल्द नतीजा मांगने से नहीं।

लव राशिफल रिश्तों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा खास है, क्योंकि सातवें भाव का चंद्रमा साथ निभाने और बात साफ करने की जरूरत बढ़ाएगा। जो लोग किसी रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें परिचितों या परिवार के जरिए बातचीत का अवसर मिल सकता है। इसे तुरंत बड़ी प्रतिबद्धता में बदलना जरूरी नहीं। विवाहित लोगों के लिए साथी का व्यावहारिक सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। घर का काम बांटना, किसी खर्च पर साथ निर्णय लेना या पुरानी गलतफहमी शांत ढंग से सुलझाना अपनापन बढ़ाएगा। शुक्र आपके छठे भाव में वक्री है। इसलिए प्रेम इस समय बड़े वादों से ज्यादा रोजमर्रा की जिम्मेदारी में दिखाई देगा।

मध्य सप्ताह में आठवें भाव का चंद्रमा बातों को भीतर रखने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। आप किसी पुराने अनुभव को वर्तमान से जोड़कर देखने लगेंगे। साथी का देर से आया जवाब या बदला हुआ प्लान अनावश्यक संदेह पैदा कर सकता है। यह समय भरोसे की परीक्षा लेने के बजाय अपनी अपेक्षा साफ रखने का है। बुध भी मार्गी होने से पहले धीमा है। इसलिए संदेश के शब्दों से ज्यादा उसका संदर्भ समझें। काम का तनाव घर में न लाएं। एक सामान्य असहमति को पूरे रिश्ते की समस्या न बनाएं।

बाद के हिस्से में नौवें भाव का चंद्रमा मन को खुलापन देगा। साथ में पूजा, छोटी यात्रा, परिवार से मुलाकात या शांत बातचीत संबंध को फिर हल्का कर सकती है। शुक्र के मार्गी होने के करीब पुराने मतभेद पर नई समझ बन सकती है। बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी अच्छी कोशिश से भी घर का वातावरण प्रसन्न होगा। दिल की बात कहना ठीक है, लेकिन सामने वाले को अपनी गति से जवाब देने की जगह दें।

करियर राशिफल छात्रों के लिए नियमित मेहनत इस सप्ताह सबसे भरोसेमंद रास्ता है। शुरुआत में सातवें भाव की सक्रियता समूह अध्ययन, शिक्षक से सवाल पूछने और किसी सहपाठी से मुश्किल विषय समझने में मदद कर सकती है। पर दूसरों की तैयारी देखकर अपनी पढ़ाई की गति न बदलें। सूर्य और बुध तुला में हैं। इसलिए प्रस्तुति और संवाद बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नोट्स की छोटी गलती भी परिणाम प्रभावित कर सकती है। अभ्यास परीक्षा में औसत अंक आएं तो उन्हें सुधार की सूचना मानें। दिनचर्या छोड़ना समाधान नहीं होगा।

नौकरी या कारोबार में पुरानी बातचीत और समझौते फिर सामने आ सकते हैं। किसी ग्राहक का जवाब, साझेदारी की चर्चा या पुराने कागज का फॉलोअप उपयोगी हो सकता है। मध्य भाग में आठवें भाव का चंद्रमा छिपी शर्तें और अधूरे काम देखने को कहेगा। मीटिंग में जल्द टिप्पणी करने से बचें। किसी सहकर्मी की नीयत पर बिना प्रमाण सवाल न उठाएं। अपनी फाइल, भुगतान की तारीख और जिम्मेदारियों की सूची व्यवस्थित रखें। नई साझेदारी की इच्छा हो तो भूमिका और अपेक्षा साफ करें।

बाद के हिस्से में चंद्रमा नौवें भाव में जाकर दृष्टि बड़ी करेगा। प्रशिक्षण, विशेषज्ञ से सलाह और अगले महीने की योजना के लिए अच्छा माहौल बन सकता है। मंगल पांचवें भाव में आने से रचनात्मक परियोजना में ऊर्जा बढ़ेगी। गुरु वहां सीखने का उत्साह दे सकता है, जबकि केतु कहेगा कि केवल तारीफ पर संतोष न करें। किसी नए कारोबारी विचार का छोटा परीक्षण पहले करें। अच्छी शुरुआत का आधार ठोस तैयारी होगी।

धन राशिफल पैसों के मामले में शुरुआत में पुराने बकाये और साझा लेनदेन पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। किसी रुके भुगतान, कमीशन या खर्च की वापसी के बारे में सूचना मिल सकती है। इसे निश्चित आय मानकर पहले से खर्च न बढ़ाएं। सातवें भाव का चंद्रमा और बुध बताते हैं कि क्लाइंट, साझेदार या परिवार के साथ हिसाब लिखकर तय करना बेहतर होगा। राहु ग्यारहवें भाव में नए आय स्रोत की इच्छा बढ़ाएगा। लेकिन हर प्रस्ताव में एक जैसा लाभ नहीं होता। अपनी जानकारी और बचत की सीमा समझें।

मध्य हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा साझा धन, कर, बीमा, किस्त और अचानक निकलने वाले खर्च की समीक्षा करवाएगा। किसी दबाव में निवेश का फैसला न लें। यदि रकम लंबे समय से अटकी है तो विनम्र लेकिन नियमित फॉलोअप करें। भावनात्मक निराशा को खरीदारी से दबाने की कोशिश न करें। शनि बारहवें भाव में है। इसलिए पुराने सब्सक्रिप्शन, यात्रा खर्च और छोटे भुगतान भी बजट पर असर डाल सकते हैं।

सप्ताह के बाद के हिस्से में आर्थिक दृष्टि थोड़ी आशावादी होगी। नया संपर्क या अच्छी प्रतिक्रिया भविष्य की आय का रास्ता दिखा सकती है। पांचवें भाव में मंगल, गुरु और केतु का मेल उत्साह के साथ अनिश्चितता भी रखता है। इसलिए अनुमान के आधार पर बड़ी रकम लगाना उचित नहीं होगा। अगर बचत या कारोबार में कोई अगला कदम तय करना है तो पहले जोखिम लिखें। परिवार के साथ खुशी मनाएं, लेकिन खर्च की तय सीमा रखें।

सेहत राशिफल शरीर से ज्यादा मन इस सप्ताह कभी कभी थकान महसूस करा सकता है। शुरुआती हिस्से में नींद, भोजन और काम का समय थोड़ा बिगड़ा हो तो उसे सुधारें। दूसरों के मामलों को अपनी जिम्मेदारी बनाकर उठाना तनाव बढ़ाएगा। लंबी स्क्रीन मीटिंग या लगातार फोन देखने से सिर भारी महसूस हो तो छोटे ब्रेक लें। सड़क पर खास सावधानी रखें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें और जल्दबाजी में रास्ता पार न करें।

मध्य सप्ताह में आठवें भाव का चंद्रमा चिंता को भीतर रखने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। बेचैनी, पाचन की गड़बड़ी या शरीर में सामान्य खिंचाव पर ध्यान दें। इसे किसी बड़ी बीमारी का संकेत न मानें, लेकिन तकलीफ बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। पैरों को आराम दें और लंबे समय तक एक मुद्रा में न बैठें। परिवार से खुलकर बात करना भी मन को हल्का करेगा।

सप्ताहांत में नौवें भाव का चंद्रमा और शुक्र की सुधरती गति मानसिक संतुलन लौटाने में मदद कर सकते हैं। पूजा, शांत सैर, नियमित स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर बिना स्क्रीन के बैठना अच्छा रहेगा। नई ऊर्जा मिलने पर तुरंत अतिरिक्त काम न पकड़ें। आराम को भी अपनी योजना का हिस्सा बनाएं।