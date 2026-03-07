मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते मेष राशि के लोगों के लिए समय मिलाजुला रह सकता है। कई मामलों में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। प्यार के रिश्ते में समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। कामकाज में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर करियर के लिए अच्छी साबित हो सकती है। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सेहत भी सामान्य रहने के संकेत हैं।
मेष लव राशिफल- रिश्तों में संभलकर चलने की जरूरत
इस हफ्ते रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। प्रेम संबंध को लेकर घरवालों से बातचीत करने का मौका भी मिल सकता है। हफ्ते का दूसरा हिस्सा शादी से जुड़ा कोई फैसला लेने के लिए बेहतर माना जा सकता है। सिंगल लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अपने क्रश से बात करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक न मिले। कुछ लोगों को पुराने रिश्ते से जुड़ी बातें भी परेशान कर सकती हैं।
मेष करियर राशिफल- कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं
कामकाज के मामले में यह हफ्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कुछ ऐसे काम भी मिल सकते हैं जिनमें नई तकनीकी जानकारी की जरूरत होगी। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कई लोगों को इस दौरान प्रमोशन या वेतन बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत इंटरव्यू देने के लिए ठीक रह सकती है। कुछ महिला प्रोफेशनल्स को क्लाइंट से जुड़े मामलों को संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है।
मेष आर्थिक राशिफल- खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी
इस हफ्ते आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। हफ्ते का दूसरा हिस्सा वाहन या घर खरीदने के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। परिवार में किसी कानूनी या मेडिकल जरूरत के कारण खर्च भी हो सकता है। कुछ लोगों को जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने की जरूरत पड़ सकती है। शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा और निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है।
मेष स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहने के संकेत
सेहत के मामले में यह हफ्ता सामान्य रहने वाला है। हालांकि कुछ लोगों को छाती से जुड़ी हल्की परेशानी या खांसी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आंखों से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चों को अपनी डाइट में फल और हरी सब्जियां बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। वहीं दोपहिया वाहन चलाते समय खासकर शाम के समय सावधानी बरतना जरूरी होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि