मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 8-14 फरवरी तक का समय?

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8-14 फरवरी तक का समय…

Aries Weekly Horoscope 8-14 February 2026, Mesh Rashifal: इस सप्ताह मेष राशि के जातक अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए काम पर नई भूमिकाएंनिभाएं। खुशहाल लव लाइफ बनाए रखने के लिए रिलेशनशिप की दिक्कतों को अच्छी तरह से हैंडल करें। इस सप्ताह आपकी सेहत और दौलत दोनों आपके साथ रहेगी। इस सप्ताह अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। लव लाइफ के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने ऑफिस में प्रोफेशनल जरूरतों का भी ध्यान रखें। इन 7 दिनों में समृद्धि बनी रहेगी।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 8-14 फरवरी तक का समय? मेष राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल इस सप्ताह लव अफेयर में चुनौतियों की उम्मीद है। आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। आपका पार्टनर आपसे उम्मीद करता है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में एक अच्छे सपोर्टर बनें। आप एक रोमांटिक छुट्टी का प्लान भी बना सकते हैं, जहां आप और आपका पार्टनर एक साथ रोमांचक एक्टिविटी में शामिल हो सकें। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। कुछ सिंगल लोगों को इस सप्ताह प्यार मिलने का सौभाग्य मिलेगा। पिछले लव अफेयर में भी मुद्दों का निपटारा होगा, जिससे पुराना रिलेशन फिर से शुरू हो सकते हैं।

मेष राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल इन 7 दिनों में प्रोडक्टिविटी से जुड़ी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सौंपे गए कामों पर ध्यान देना अच्छा है। सप्ताह का दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नई नौकरी में हैं। टीम के सदस्यों या सीनियर्स के साथ बहस में न पड़ने का ध्यान रखें, क्योंकि इससे टीम वर्क में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको किसी खास प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। आप नौकरी छोड़ सकते हैं और इस सप्ताह जॉब इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, लाइफस्टाइल, खाने-पीने की चीजों और टूरिज्म का काम करने वाले बिजनेसमैन को सप्ताह नए मौके मिल सकते हैं।

मेष राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल इस सप्ताह धन आएगा। एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाना अच्छा है, क्योंकि इससे आपको इन्वेस्टमेंट में मदद मिलेगी। इस सप्ताह किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देते समय सावधान रहें। आप किसी दोस्त के साथ पैसे से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए सप्ताह के पहले हिस्से को चुन सकते हैं। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे होंगे। सप्ताह का दूसरा हिस्सा नई गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा है।

मेष राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल सेहत के मामले में इस सप्ताह आप ठीक हैं। हालांकि, शराब और तंबाकू दोनों का सेवन छोड़ दें। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहना अच्छा है। कुछ महिलाओं को पेट और आंखों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह के पहले हिस्से में जोड़ों से जुड़ी मामूली समस्याएं हो सकती हैं। कुछ बच्चों को भी उंगलियों में दिक्कत होगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com