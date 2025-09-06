मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 7 से 13 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Aries Weekly Horoscope 7-13 September 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऑफिस में छोटी-मोटी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप उन्हें सुलझा लेंगे। इस हफ्ते समझदारी से फाइनेंशियल फैसले लें। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है।

मेष राशि के लिए 7 से 13 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? मेष लव लाइफ: अपनी लव लाइफ के लिए समय जरूर निकालें। गुस्सा न करें और न ही पार्टनर का अपमान करें। इससे रिश्ता में दरार भी पड़ सकता है। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि कोई दोस्त या रिश्तेदार उनके पार्टनर को प्रभावित न कर सके। सिंगल लोगों को भी इस सप्ताह के पहले हिस्से में नया प्यार मिलने की संभावना है। आपका रिश्ता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को पुराने प्रेम संबंध को वापस नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है।

करियर राशिफल: आज दिए गए कामों पर ध्यान दें। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए टीम मीटिंग में नए आइडिया लाना जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नेगोशिएशन में भी मदद करेगा। आईटी, मीडिया, लीगल, एकेडमिक, हॉस्पिटैलिटी, एच आर और एविएशन के प्रोफेशनल्स को नए मौके मिलेंगे। विदेशी क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए आपको टीम मीटिंग में नए कॉन्सेप्ट लाने चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को हफ्ते के आखिर में अच्छी खबर मिल सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह आपकी जिंदगी में कोई बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। अलग-अलग सोर्स से पैसा आएगा। आप चैरिटी में दान कर सकते हैं या अपने भाई-बहन की मदद कर सकते हैं। यह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने का अच्छा समय है। आप अपना भाग्य शेयर मार्केट में आजमा सकते हैं। बिजनेसमैन भी व्यापार के विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट लें। इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जिम या योग क्लास जॉइन करें। कुछ बच्चों को इस हफ्ते वायरल फीवर या हल्की चोट लग सकती है। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ