मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 जून तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रह सकता है। इस हफ्ते आपको अपने कई जरूरी काम पूरे करने का मौका मिलेगा। शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ रह सकती है, लेकिन इसका फायदा भी आपको आगे चलकर मिलेगा। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के बीच में कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। इस दौरान अपने काम पर ध्यान देना जरूरी होगा। बेवजह की बातों और विवादों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दोनों के बीच पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। किसी बात को लेकर चल रही नाराजगी भी दूर हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घरेलू मामलों में एक-दूसरे का साथ बना रहेगा। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों को कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। किसी भी जरूरी फैसले में जल्दबाजी न करें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। आमदनी बनी रहेगी और कुछ लोगों को रुका हुआ धन भी मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। घर या परिवार से जुड़े कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। इस समय दिखावे में पैसा खर्च करने से बचें। अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। मौसम में बदलाव का असर कुछ लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। सुबह की सैर या हल्की कसरत आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी।
सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह धैर्य के साथ काम लें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अपने काम पर ध्यान दें और बेकार की बातों में समय बर्बाद करने से बचें। शांत मन से लिए गए फैसले आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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