मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय…

Dec 06, 2025 07:18 pm IST
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी और कामकाज में भी सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ मजबूत रहेगी जिससे आपका हफ्ता काफी शानदार रहेगा। धन लाभ होगा और सेहत भी सामान्य रहेगी। ऑफिस में गॉसिप से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ही ध्यान दें। निजी जीवन में खुशियों को शेयर करें और रिश्तों में अहंकार न आने दें। यह हफ्ता समझदारी से किए गए निवेश के लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी।

लव राशिफल: रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते रिश्तों में हल्की उदासी आ सकती है। आपको ही पहला कदम बढ़ाकर परेशानियों को सुलझाना होगा। कुछ महिलाओं को अपने प्यार को लेकर माता-पिता का समर्थन मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं को सलाह है कि ऑफिस से जुड़ी रोमांटिक बातों को घर तक न लाएं, वरना स्थिति जटिल हो सकती है। कुछ अविवाहित लोग इस हफ्ते नए प्यार से मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: काम में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी क्लाइंट के साथ बातचीत में हल्का भ्रम हो सकता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखें। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, आर्किटेक्चर, एविएशन, एचआर और मीडिया से जुड़े लोग इस हफ्ते काफी व्यस्त रहेंगे। छात्रों को परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। कुछ व्यापारियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ महिलाओं को परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा खर्च आ सकता है, इसलिए फालतू खर्चों को नियंत्रित करें। इस समय भारी रकम शेयर मार्केट में लगाना सही नहीं है। यह हफ्ता दान-पुण्य करने के लिए शुभ है। व्यापार करने वाले लोग पार्टनर्स की मदद से व्यापार विस्तार के लिए फंड भी जुटा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत सामान्य रहेगी। कुछ महिलाओं को हफ्ते की शुरुआत में आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आपको वायरल फीवर, गले में खराश या पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को त्वचा या दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। फिट रहने के लिए आप जिम या योग शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
