मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 अक्टूबर तक का समय।

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वाले जैसे-जैसे आप क्लियर लक्ष्य सेट करते हैं, दयालुता से बोलते हैं और डेली रूटीन को व्यवस्थित करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। फ्रेंड और फैमिली मदद का ऑफर कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाने वाली छोटी-छोटी उपलब्धियों की उम्मीद कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। ऑप्शन को लेकर ईमानदार रहें और लगातार ग्रोथ और नए अवसरों के लिए उम्मीदों से भरा एटीट्यूड बनाए रखें।

मेष साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह आपका दिल साफ महसूस हो सकता है। उम्मीदों और शॉर्ट प्लानिंग के बारे में अपने पार्टनर से धीरे से बात करें। अगर आप अविवाहित हैं, तो नए चेहरों को देखकर मुस्कुराएं और फ्रेंडली इन्वाइट को स्वीकार करें, एक जैसे इंटरेस्ट के साथ मधुर रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जब फीलिंग्स अनिश्चित हों तो तीखे शब्दों से बचें। सिंपल एक्शन से केयर जताएं, एक विनम्र मैसेज, ध्यान से सुनना या किसी छोटे कार्य में मदद करना। सम्मान और धैर्य अब रिश्तों में नजदीकी और स्थिर गर्माहट लाते हैं। छोटी-छोटी खुशियां एक साथ सेलिब्रेट करें और मुस्कुराते रहें।

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल- ऑफिस में आप एक समय में एक ही काम पर फोकस करके लगातार ग्रोथ प्राप्त सकते हैं। क्लियर बातचीत टीम की प्लानिंग को आगे बढ़ने में मदद करता है। एक छोटी सी परेशानी में किसी कलीग की मदद करने का ऑफर दें, इससे भरोसा बनता है। मीटिंग के दौरान नोट्स लें और भरोसा दिखाने के लिए वादों को पूरा करें। अगर आप शांति से बोलेंगे और फैक्ट्स दिखाएंगे तो नए विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। चुपचाप दूसरों से सीखते रहें और हर दिन छोटे-छोटे सुधार करते रहें।

मेष साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह पैसों के मामले में सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। हर दिन की एक छोटी बचत महीने के अंत तक जुड़ जाती है। अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और सिंपल डिस्काउंट को मांगें। बिना ध्यान से पढ़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करें। अगर कोई सलाह देता है, तो एक्शन लेने से पहले फैक्ट्स को चेक करें।

मेष साप्ताहिक सेहत राशिफल- जब आप संयमित रूटीन रखते हैं तो सेहत स्थिर महसूस होती है। हर दिन थोड़ी वॉक करें, समय पर सोएं और पर्याप्त पानी पिएं। अगर आपका काम लंबा है तो छोटे-छोटे ब्रेक लें और शांति के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। सुबह के समय छोटी-छोटी एक्सरसाइज करने से अकड़न कम हो जाएगी। फ्रेश फूट्स, सब्जियां और लाइट ब्रेकफास्ट को चुनें। काम के भारी समय से बचें और अच्छा आराम करें, स्थिर आदतें एनर्जी बढ़ाती हैं और मूड ब्राइट बनाती हैं।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com