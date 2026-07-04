मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aries Weekly Horoscope 5–11 July 2026: मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है। खर्च और देरी के कारण तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन गुरुवार से हालात आपके पक्ष में आते नजर आएंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, कारोबार में लाभ के संकेत हैं।
Aries Weekly Horoscope 5-11 July 2026, मेष साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत थोड़ी डगमग हो सकती है। मन में उत्साह रहेगा, पर खर्च और देरी से बेचैनी बढ़ सकती है। किसी छोटे भाई-बहन या घर के युवा सदस्य का व्यवहार चुभ सकता है। चंद्रमा की अस्थिर चाल मन को जल्दी प्रभावित करेगी, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा अर्थ न दें। किसी अपने के दो मीठे शब्द भी आपको संभाल सकते हैं।
मध्य सप्ताह में सफर, रोजमर्रा के काम और बातचीत में धैर्य रखें। मंगल साहस देगा, पर जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। गुरुवार से माहौल सुधरेगा। सम्मान, सहयोग और लोगों की गर्मजोशी बढ़ेगी। शुक्रवार घर और परिवार के लिए नरम रहेगा। शनिवार को कोई साहसी कदम या छोटी यात्रा बन सकती है, बस कदम सोच-समझकर बढ़ाएं।
मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
रिश्तों में पहले तीन दिन नरमी मांगते हैं। जीवनसाथी या पार्टनर आपकी बात को सामान्य से ज्यादा संवेदनशील होकर ले सकता है। घर की छोटी बात पर अड़ने से माहौल भारी होगा। आवाज धीमी रखें। जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। शुक्र रिश्तों में मिठास लाना चाहता है, पर भाषा आपकी जिम्मेदारी रहेगी।
मध्य सप्ताह में मन की बात सहज ढंग से खुल सकती है। कोई देर रात की बातचीत, छोटा संदेश या शांत मुलाकात मन का बोझ हल्का करेगी। शुक्रवार को परिवार से जुड़ा व्यावहारिक सहयोग मिलेगा। सप्ताहांत में थकान या तनाव के कारण बहस उठ सकती है। शनिवार को बात साबित करने की जरूरत नहीं। शांति घर को ज्यादा सुख देगी।
मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
विद्यार्थियों को शुरुआत में ध्यान टिकाने में मुश्किल हो सकती है। फोन, टालमटोल और मन की उलझन पढ़ाई को धीमा कर सकती है। छोटे लक्ष्य बनाएं। एक मजबूत पढ़ाई सत्र भी इस समय काफी उपयोगी रहेगा। बुध की स्थिति धीरे-धीरे सोच को साफ करेगी, इसलिए खुद पर भरोसा रखें।
कामकाज में पहला हिस्सा असमान रहेगा। परिणाम तुरंत मनमाफिक न आएं तो प्रतिक्रिया तीखी न करें। कारोबारियों को लंबी यात्रा या बहुत बड़े वादों वाली मीटिंग में सावधानी रखनी चाहिए। गुरुवार पेशेवर रूप से मजबूत दिन रहेगा। सम्मान, नए क्लाइंट, पूछताछ या टीम से सहयोग मिल सकता है। फैसले उत्साह में नहीं, शांत मन से लें।
मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में सप्ताह की शुरुआत सावधानी मांगती है। खर्च आय से आगे निकल सकता है। मूड ठीक करने के लिए खरीदारी न करें। किसी को सहजता में उधार देना भी ठीक नहीं रहेगा। छोटी-छोटी रकम कहां जा रही है, इसे लिखकर देखें। वही आपको राहत देगा।
मंगलवार और बुधवार नए निवेश के लिए हल्के नहीं हैं। यात्रा, स्वास्थ्य या घर से जुड़े खर्च बचत पर असर डाल सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार धन प्रवाह बेहतर हो सकता है। कारोबार में लाभ की खिड़की खुलेगी, पर इसका मतलब खुलकर खर्च करना नहीं है। वाहन खरीदने या बड़ा खर्च करने की बात हो तो थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा।
मेष राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
शरीर इस सप्ताह छोटी सूचनाएं देगा। भोजन पर ध्यान रखें। जल्दबाजी में खाया खाना, बाहर का भारी नाश्ता या देर से भोजन पाचन बिगाड़ सकता है। आत्मविश्वास कम लगे तो उसे कमजोरी न मानें। आराम, साफ कमरा, हल्की सैर और प्रार्थना मन को स्थिर करेंगे।
बुधवार को यात्रा और सड़क पर विशेष सावधानी रखें। भावनात्मक तनाव से ध्यान भटक सकता है। शुक्रवार को मन हल्का होगा, पर आंखों पर स्क्रीन का दबाव कम करें। शनिवार ऊर्जा देगा, इसलिए शरीर को जरूरत से ज्यादा न खींचें। छोटी यात्रा, सीढ़ियां और व्यायाम में संयम रखें।
सप्ताह की सलाह
सप्ताह आपको रुककर चलना सिखा रहा है। खर्च, शब्द और साहस तीनों पर लगाम रखें। अच्छा समय गुरुवार से दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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