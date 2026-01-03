मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय…

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आपके लिए माहौल ठीक-ठाक और हल्का सा खुशियों भरा रहेगा। छोटी-छोटी बातों में अच्छा लगने लगेगा। जो चीजें रोज की जिंदगी में होती हैं, वही आपको सुकून देंगी। मन ज्यादा उलझा नहीं रहेगा और आप जरूरी बातों पर ध्यान दे पाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखें और बेवजह की टेंशन न लें। इस पूरे हफ्ते आप काम पूरे करने के मूड में रहेंगे। किसी की मदद करने का मन भी करेगा। कुछ बातें अचानक सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें शांति से संभाल लेंगे। ज्यादा सोचने की बजाय चीजों को आसान रखें, सब ठीक चलता जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि का लव राशिफल: इस हफ्ते दिल हल्का और सुकून में रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से सामान्य बातचीत अच्छी लग सकती है और धीरे-धीरे बात आगे भी बढ़ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच अपनापन और समझ बढ़ेगी। साथ बैठकर बात करना, हंसना या कहीं पास में घूम आना अच्छा रहेगा। पुरानी बातों या झगड़ों को उछालने से बचें। थोड़ा समझौता और सम्मान रिश्ता मजबूत बनाए रखेगा।

मेष राशि का करियर राशिफल: कामकाज में ठीक-ठाक रफ्तार बनी रहेगी। ऑफिस में लोगों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है और तारीफ भी मिल सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, पहले सोच लें फिर कदम बढ़ाएं। अगर किसी जवाब या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके अच्छे होने के योग हैं। नए आइडिया दिमाग में आएंगे, उन्हें हल्के में न लें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हफ्ता संतुलित रहेगा। खर्च बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बस फालतू चीजों पर पैसा लगाने से बचें। भविष्य के लिए थोड़ी बचत करना सही रहेगा। कमाई बढ़ाने का कोई छोटा-मोटा आइडिया भी दिमाग में आ सकता है। घर से जुड़ा कोई खर्च हो सकता है, लेकिन संभाल में रहेगा। हिसाब-किताब ठीक रखें।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत धीरे-धीरे बेहतर महसूस होगी। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, सुबह की सैर या थोड़ा स्ट्रेच करना फायदेमंद रहेगा। खाने का टाइम न बिगाड़ें और खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं। पूरी नींद लें और पानी ठीक से पिएं। अगर दिनचर्या शांत और सही रही, तो शरीर और मन दोनों ठीक रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com