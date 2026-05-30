मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कामकाज और निजी जीवन दोनों मामलों में ठीक रहने के संकेत दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ ऐसे काम सामने आ सकते हैं, जिन्हें आप काफी समय से टाल रहे थे। अच्छी बात यह है कि इस बार उन्हें पूरा करने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने दोस्त या परिचित से बात होने की भी संभावना है। सप्ताह के बीच में थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन इसका फायदा भी आपको आगे चलकर मिल सकता है।
मेष राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में इस सप्ताह आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। पहले सभी विकल्पों को अच्छी तरह देख लें। व्यापार करने वालों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। पुराने ग्राहकों से काम मिलने के योग हैं। किसी नए सौदे में जल्द फैसला लेने से बचें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर यह सप्ताह संतुलित रह सकता है। कमाई के साथ खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी चीज की खरीदारी टाल रहे थे तो इस सप्ताह उसे पूरा कर सकते हैं। हालांकि दिखावे या गैरजरूरी खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। बचत पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में राहत महसूस होगी।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत से मामला सुलझ सकता है। जो लोग अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से पहचान बढ़ सकती है। हालांकि शुरुआत में ज्यादा उम्मीदें बांधने से बचें।
मेष राशि का पारिवारिक जीवन
घर का माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के लोग आपके फैसलों में साथ दे सकते हैं। माता-पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में किसी छोटे आयोजन या खुशी की खबर से माहौल अच्छा रह सकता है। भाई-बहनों के साथ भी संबंध सामान्य बने रहेंगे।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर इस सप्ताह ज्यादा परेशानी के संकेत नहीं हैं। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना और पूरी नींद लेना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें।
सप्ताह की सलाह
हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं होती। कई बार थोड़ा रुककर लिया गया फैसला ज्यादा सही साबित होता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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विशेषज्ञता
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