मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय…

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : रिलेशनशिप में सुखद पलों का अनुभव करें। अपने आप को साबित करने के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों का समाधान निकालें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन को भी अच्छे से संभालें। रिलेशनशिप को कमजोर न पड़ने दें। प्रेमी के साथ आनंद के पल व्यतीत करें। अच्छे परिणाणों के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों से निपटें। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। कोई बड़ा निवेश न करें।

लव राशिफल- आपको बातचीत के दौरान शांत रहना होगा। इस सप्ताह आप गुस्से में आ सकते हैं। जिससे परेशानियां आ जाएंगी। वाद- विवाद से दूर रहें और अतीत की बातें न करें। ऐसा करने से ब्रेकअप की स्थिति तक आ सकती है। ऑफिस रोमांस से दूर रहें। ऑफिस रोमांस का सीधा प्रभाव आपके लव अफेयर में पड़ सकता है। कुछ रिश्तों में आज कम्यूनिकेशन की आवश्यकता होगी। खासकर लॅान्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप

में।

करियर राशिफल- काम से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कुछ जातकों को काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप इस सप्ताह ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। सीनियर्स का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि आपका अच्छा रिकॅार्ड आपके काम आएगा। आपका एट्टीट्यूड टीम मीटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएग। क्लाइंट काम के प्रति आपके लगन की तारीफ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, कपड़ा, परिवहन और फुटवियर से जुड़े व्यवसायी व्यापार में विस्तार करने के लिए लिए धन जुटाने में सफल होंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे स्टू़डेंट्स को अभी और इंतजार करना होगा।

आर्थिक राशिफल- छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। खर्च करते समय सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चें न करें। सप्ताह का दूसरा भाग स्टॅाक मार्केट में बड़े निवेश के लिए अच्छा नहीं है। महिलाएं आज परिवार में किसी सेलिब्रेशन में धन खर्च कर सकती हैं। व्यापारियों को लाभ होगा। कुछ महिलाएं नई प्रोपर्टी भी खरीद सकती हैं। किसी रिश्तेदार से चल रहे आर्थिक विवाद को भी आप इस सप्ताह सुलझा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि लाइफस्टाइल पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन जातकों को डायबिटीज या छाती से संबंधित समस्याएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुछ जातक इस सप्ताह शराब और तंबाकू का सेवन बंद कर देंगे। भारी सामान न उठाएं और बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि वो फैट और ऑयली चीजों का सेवन न करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com