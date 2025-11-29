Aries, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय…

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह माता-पिता के सपोर्ट से प्यार से जुड़े फैसले लें। कोई बड़ी प्रोफेशनल चुनौती आपको परेशान नहीं करेगी। जबकि फाइनेंशियल सफलता एक और खासियत रहेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय? इस सप्ताह का लव राशिफल: रिश्ते में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। लवर के साथ तीखी बातों से बचें। आपको लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से भी सावधान रहना होगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति के आने की उम्मीद हो सकती है। रिश्ते में ईगो को लेकर भी कुछ परेशानी होगी। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता की मंजूरी पाने में सफल होंगी। साथ में वेकेशन प्लान करें, जहां आप दोनों अपनी फीलिंग्स बता सकें।

इस सप्ताह का करियर राशिफल: आपको प्रोफेशनल रवैया अपनाना होगा। वर्कप्लेस पर इनोवेटिव होना अच्छा है। नए काम आएंगे। IT और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को ऐसे टारगेट मिलेंगे, जो काफी मुश्किल लगेंगे। लेकिन पक्का करें कि आप उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा कर लें। इस सप्ताह पॉलिटिशियन, पेंटर, लेखक, शेफ, वकील और इतिहासकारों को तारीफ मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को हायर स्टडी के लिए एडमिशन मिलेगा। ट्रेड्स भी ट्रेड को नए एरिया में ले जा सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन इस हफ़्ते नई पार्टनरशिप साइन करेंगे।

इस सप्ताह की फाइनेंशियल लाइफ: पैसे से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सप्ताह के पहले हिस्से में आप कोई नई प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में करें। आप परिवार में कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खासकर नए एरिया में, पैसे मिल सकते हैं। यह सप्ताह किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पैसे से जुड़ा कोई मामला सुलझाने के लिए भी अच्छा है।

सेहत राशिफल: बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाए रखें। योग और मेडिटेशन करने से आपको नींद से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों को नजर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। महिलाओं को एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते समय सावधान रहना चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। आपको इस सप्ताह जंक फूड्स और सोडा ड्रिंक्स दोनों को छोड़ने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ