Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Weekly Horoscope 30 November to 6 December 2025 Mesh Rashifal saptahik
Aries, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Aries, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय…

Sat, 29 Nov 2025 07:09 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह माता-पिता के सपोर्ट से प्यार से जुड़े फैसले लें। कोई बड़ी प्रोफेशनल चुनौती आपको परेशान नहीं करेगी। जबकि फाइनेंशियल सफलता एक और खासियत रहेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय?

इस सप्ताह का लव राशिफल: रिश्ते में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। लवर के साथ तीखी बातों से बचें। आपको लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से भी सावधान रहना होगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति के आने की उम्मीद हो सकती है। रिश्ते में ईगो को लेकर भी कुछ परेशानी होगी। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता की मंजूरी पाने में सफल होंगी। साथ में वेकेशन प्लान करें, जहां आप दोनों अपनी फीलिंग्स बता सकें।

इस सप्ताह का करियर राशिफल: आपको प्रोफेशनल रवैया अपनाना होगा। वर्कप्लेस पर इनोवेटिव होना अच्छा है। नए काम आएंगे। IT और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को ऐसे टारगेट मिलेंगे, जो काफी मुश्किल लगेंगे। लेकिन पक्का करें कि आप उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा कर लें। इस सप्ताह पॉलिटिशियन, पेंटर, लेखक, शेफ, वकील और इतिहासकारों को तारीफ मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को हायर स्टडी के लिए एडमिशन मिलेगा। ट्रेड्स भी ट्रेड को नए एरिया में ले जा सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन इस हफ़्ते नई पार्टनरशिप साइन करेंगे।

ये भी पढ़ें:आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ
ये भी पढ़ें:8 महीने तक शनि मार्गी से इन राशियों को होगा फायदा, जानें शनि की साढ़ेसाती के उपाय

इस सप्ताह की फाइनेंशियल लाइफ: पैसे से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सप्ताह के पहले हिस्से में आप कोई नई प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में करें। आप परिवार में कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खासकर नए एरिया में, पैसे मिल सकते हैं। यह सप्ताह किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पैसे से जुड़ा कोई मामला सुलझाने के लिए भी अच्छा है।

सेहत राशिफल: बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाए रखें। योग और मेडिटेशन करने से आपको नींद से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों को नजर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। महिलाओं को एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते समय सावधान रहना चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। आपको इस सप्ताह जंक फूड्स और सोडा ड्रिंक्स दोनों को छोड़ने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:शनि वक्री से होंगे मार्गी, 28 नवंबर से इन राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां
ये भी पढ़ें:आज से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने