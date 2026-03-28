मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आपको एक साथ कई चीजों को संभालना पड़ सकता है। रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, वहीं काम पर भी फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि पैसों की स्थिति संभली रहेगी और सेहत भी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। जो मौके मिलें, उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही आगे फायदा देंगे।
आगे पढ़ें, मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मेष राशि का लव राशिफल- रिश्तों के लिहाज से हफ्ता थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन खट्टा हो सकता है। कई बार ईगो बीच में आ जाता है और बात बिगड़ जाती है, इसलिए खुद को थोड़ा शांत रखना जरूरी है। अगर कोई पुराना रिश्ता रहा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में पार्टनर से कुछ भी छुपाने के बजाय साफ-साफ बात करना बेहतर रहेगा। जो लोग समझदारी से बात करेंगे, उनके रिश्ते संभल जाएंगे। कुछ लोग इस हफ्ते अपने रिश्ते को लेकर घरवालों से भी चर्चा कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए समय ठीक है, अगर किसी को पसंद करते हैं तो अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है।
मेष राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन बीच-बीच में थोड़ी रुकावट आ सकती है। ऑफिस में राजनीति या बेकार की बातों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने काम पर ध्यान दें और सीनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखें, इससे फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को टेक्निकल काम में दिक्कत आ सकती है, जिससे किसी प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। ऐसे में घबराने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। बिजनेस करने वालों के लिए नया प्लान शुरू करने का समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी हफ्ता संतुलित रहेगा, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति इस हफ्ते पहले से बेहतर रह सकती है। अलग-अलग स्रोतों से पैसा आने की संभावना है, खासकर पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। इससे रुके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी। हालांकि, खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर मेडिकल या किसी जरूरी काम में। इसलिए बजट बनाकर चलना सही रहेगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। इस हफ्ते आप किसी सामाजिक काम या परिवार के फंक्शन में भी पैसा खर्च कर सकते हैं।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। कुछ लोगों को वायरल फीवर, आंखों में जलन या इन्फेक्शन हो सकता है। नींद पूरी न होने की समस्या भी रह सकती है, जिससे थकान महसूस होगी। खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा तला-भुना खाने से बचें और हल्का, घर का खाना खाएं। फल और सब्जियां ज्यादा लें। बड़े लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए साफ-सफाई और रूटीन का ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट