मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय…

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस सप्ताह लव लाइफ खुशहाल, प्रोफेशनल लाइफ व्यस्त और फाइनेंशियल स्टेटस स्थिर रहेगा। बस स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। निजी और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखना होगा। प्यार में सब ठीक रहेगा और ऑफिस के काम समय पर पूरे होंगे। परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सुलझा लेना बेहतर रहेगा। हल्की-फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं।

लव राशिफल- अपने रोमांटिक लाइफ में कम्यूनिकेशन बढ़ाएं। जो लोग सफर पर हैं, वे फोन पर पार्टनर से जुड़े रहें और अपनी भावनाएं शेयर करें। पुराने छोटे-मोटे विवाद भी इस हफ्ते सुलझ सकते हैं। कुछ लोग अपने एक्स-लवर से भी सुलह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इससे मौजूदा रिलेशनशिप खतरे में न पड़े। जो सिंगल महिलाएं किसी इवेंट या फंक्शन में जा रही हैं, उन्हें प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं भी फैमिली बढ़ाने पर सोच सकती हैं।

करियर राशिफल- नए-नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। टीम सेशंस में गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। कोई सीनियर या को-वर्कर आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, मीडिया, लॉ, एनीमेशन, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, अकैडमिक और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए सप्ताह प्रॉडक्टिव रहेगा। टीम मीटिंग्स में नए आइडियाज लाना जरूरी होगा। कुछ महिलाएं इस हफ्ते जॉब इंटरव्यू भी क्लियर करेंगी। स्टूडेंट्स को विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। एंटरप्रेन्योर्स भी नए वेंचर लॉन्च कर सकते हैं, जिनसे जल्द ही अच्छा रिटर्न मिलेगा।

आर्थिक राशिफल- कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आप सारे बकाये चुका पाएंगे। हफ्ते के दूसरे भाग में आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ पैसों के मामले भी सुलझा लेंगे। महिलाएं पुराने इन्वेस्टमेंट्स से अच्छा रिटर्न पाएंगे। कोई दोस्त या सिबलिंग जरूरी समय में मदद करेगा। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी भी खरीद सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- जोड़ों में दर्द हो सकता है। महिलाएं माइग्रेन या पीरियड्स से जुड़ी शिकायतों का सामना कर सकती हैं और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते समय ध्यान रखना होगा। छोटी-छोटी दिक्कतें जैसे जोड़ों में दर्द, आँखों में इंफेक्शन, वायरल फीवर और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जिनका ऑपरेशन शेड्यूल है, वे प्लान आगे बढ़ा सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com