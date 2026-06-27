मेष साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: चंद्रमा की चाल मन हल्का रखेगी, गुरु का सहयोग मिलेगा
Mesh Saptahik Rashifal: इस वीक मेष राशि को चंद्रमा की चाल से लाभ होगा। आपके लिए चंद्रमा की चाल मन के लिए बेहतर होगी और गुरु भी आपको इस वीक अच्छा फल देंगे।
यह सप्ताह आपके लिए साफ और उत्साह देने वाली शुरुआत लेकर आता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। और काम अपेक्षा से तेज चल सकते हैं। परिवार की छोटी बातों में भी सहजता रहेगी। बच्चों या घर के युवा सदस्यों से मन को खुशी मिल सकती है। चंद्रमा की शुभ चाल मन को हल्का रखेगी और गुरु का सहयोग समय पर सही व्यक्ति या सही सूचना तक पहुंचा सकता है। कोई रुका हुआ काम धीरे धीरे रास्ता पकड़ सकता है। सप्ताह के बीच में मन आध्यात्मिक या शांत माहौल की ओर जा सकता है। पूजा, मंदिर, परिवार की कोई रस्म या थोड़ी देर अकेले बैठना आपको भीतर से संभालेगा। गुरुवार के आसपास कामकाज का वातावरण सुधरेगा। किसी वरिष्ठ, मेंटर या प्रभावशाली व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है। सप्ताहांत में सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, पर दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर न रहें। कोई सहमति, खर्च या साइन करने से पहले अपना मन और कागज दोनों साफ रखें।
मेष लव राशिफल
रिश्तों में इस सप्ताह नरमी और अपनापन रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत खुल सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी शांत ढंग से साफ हो सकती है। अगर काम के कारण समय कम दे पा रहे थे, तो इस सप्ताह छोटे संकेत बहुत काम आएंगे। साथ चाय पीना, शाम की सैर या दिन में एक स्नेह भरा संदेश रिश्ते में गर्माहट लौटाएगा। शुक्र की स्थिति भावनाओं को सरल बनाने में मदद करेगी। मंगलवार को शब्दों पर ध्यान रखें। इरादा गलत न हो, फिर भी बात चुभ सकती है। हर बात में जीतने की जिद रिश्ते को थका देती है। सप्ताह के मध्य से प्रेम में सहजता बढ़ेगी। विवाहित लोगों को जीवनसाथी से किसी घर या परिवार से जुड़े फैसले में सहयोग मिल सकता है। अविवाहित लोगों को किसी शांत और सच्चे व्यक्ति की रुचि महसूस हो सकती है। जल्दबाजी न करें। संबंध को अपनी गति से आगे बढ़ने दें।
मेष करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। ध्यान टिकेगा और पढ़ाई में भरोसा बढ़ेगा। परीक्षा, इंटरव्यू, सबमिशन या कोचिंग से जुड़े काम हों तो शुरुआती दिनों का उपयोग करें। बुध की स्पष्टता पढ़ाई और लिखने बोलने वाले कामों में मदद करेगी। घर में किसी बच्चे की प्रगति भी प्रेरणा दे सकती है। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह का मध्य मजबूत रहेगा। मीटिंग, फॉलोअप, रिपोर्ट और क्लाइंट से बातचीत में आप बेहतर असर छोड़ सकते हैं। कारोबारियों के लिए नया काम, नई लाइन या पुराने प्लान को आगे बढ़ाने का विचार बन सकता है। शुक्रवार को प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ऑर्डर या काम की पूछताछ बढ़ सकती है। फिर भी बहुत सलाह सुनकर उलझें नहीं। बात सुनें, लेकिन फैसला अपने विवेक से लें।
मेष धन राशिफल
पैसे के मामले में सप्ताह सहायक रहेगा। आय में सुधार, रुका भुगतान या क्लाइंट की ओर से अच्छा जवाब मिल सकता है। शुरुआती दिनों में भाग्य साथ देता दिखेगा, पर इस भरोसे में जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी न करें। अच्छा समय भी अनुशासन मांगता है। सप्ताह के मध्य में कारोबार, परिवार या जीवनसाथी से जुड़े आर्थिक फैसले सामने आ सकते हैं। प्रॉपर्टी, घर या संयुक्त धन से जुड़ी बात हो तो कागज ध्यान से देखें। शुक्रवार और शनिवार को धन प्रवाह बेहतर हो सकता है। बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड जैसे स्थिर विकल्पों पर सोच उपयोगी रहेगी। दिखावे के खर्च से बचें। पहले बचत करें, फिर खुशी मनाएं।
मेष हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रूप से साथ देगा। ऊर्जा अच्छी रहेगी और मन भी हल्का रहेगा। इसी वजह से आप काम और परिवार दोनों में सक्रिय रहेंगे। फिर भी नियमित भोजन, पानी और नींद को नजरअंदाज न करें। अच्छा सप्ताह भी थका सकता है, अगर हर दिन अपनी सीमा से ज्यादा खींचा जाए। मंगलवार को मन बेचैन हो सकता है। फोन, चिंता और परिवार की छोटी बातों को काम के बीच बार बार न लाएं। आध्यात्मिक गतिविधि या शांत प्रार्थना मन को ठंडक देगी। पिता की ओर से राहत मिल सकती है, पर मां की सेहत और आराम पर ध्यान रखें। सप्ताहांत में बाहर खाना हो तो हल्का रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और स्क्रीन से आंखों को आराम दें।
सप्ताह की सलाह
मौके अच्छे हैं, लेकिन फैसले अपने विवेक से लें। उत्साह में खर्च, वादा या बात को जरूरत से आगे न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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