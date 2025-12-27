मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय?

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय…

Aries Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, मेष साप्ताहिक राशिफल: अपने साथी के प्रति सेंसिटिव रहें। इस सप्ताह अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन से काम करें। धन से रिलेटेड कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन आपको उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। इस सप्ताह सेहत से जुड़ी मामूली समस्याएं हो सकती हैं। इस सप्ताह रिलेशनशिप के मुद्दों को संभालें और ऑफिस में पेशेवर रूप से काम करें। धन से जुड़े मुद्दों को पॉजिटिव नोट पर सॉल्व करें। आपको अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का समय लव, करियर, धन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय? मेष राशि का लव राशिफल: यह सप्ताह नए प्रेमि जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। अहंकार से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। आपका पार्टनर भी स्वभाव में जिद्दी हो सकता है। आपको इस मुद्दे को सावधानी से संभालना चाहिए। इस सप्ताह का पहला भाग एक्स लवर के साथ दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए अच्छा है। आप पिछले रिलेशनशिप में भी वापस जा सकते हैं। हालांकि, इससे आपके वर्तमान के कनेक्शन को प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैरिड जातकों को मामूली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का अनुभव हो सकता है। कुछ महिलाएं इस सप्ताह अपने माता-पिता के साथ लव लाइफ के बारे में बात करना भी पसंद कर सकती हैं।

मेष राशि का करियर राशिफल: अपने ईगो को ऑफिस की परफॉर्मेंस को प्रभावित न करने दें। आपको सीनियर लोगों के साथ बहस से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। आपको डेडलाइन के साथ नए टास्क लेने की आवश्यकता हो सकती है। मशीनों को संभालने वाले कुछ प्रोफेशनल जातकों को डेडलाइन को पूरा करने में परेशानी होगी। आपको इस सप्ताह किसी इंटरव्यू के लिए भी इन्वाइट किया जा सकता है। टीम मीटिंग में कम्युनिकेशन से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। व्यवसायी एक नया प्रोजेक्ट या कांसेप्ट शुरू करने के लिए सप्ताह के पहले भाग को चुन सकते हैं। स्टूडेंट्स भी परीक्षा पास कर सकते हैं।

मेष राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के पास धन आएगा। कुछ पिछले निवेश अच्छा पैसे ला सकते हैं। यह आपको सभी बकाया रकम का भुगतान करने में मदद करेगा। आप अपने किसी भाई के साथ धन से जुड़ा कोई मामला भी सुलझा सकते हैं। आप रियल एस्टेट या हॉस्पिटैलिटी, ड्रिंक्स, परिवहन और हेल्थ केयर से संबंधित बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। कुछ जातकों अपने किसी भाई-बहन के लिए हेल्थ पर खर्च करने की आवश्यकता होगी। टैक्स से जुड़े मुद्दों से भी कुछ मेश राशि के जातकों को राहत मिलेगी।

मेष राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह, कुछ उम्रदराज जातकों को मेडिकल तौर पर खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि सर्दी और खांसी से संबंधित मुद्दों से परेशानी हो सकती है। आपको कानों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। वरिष्ठ जातकों को नींद से संबंधित मुद्दों के लिए डॉक्टर की मदद की आवश्यकता हो सकती है। इस सप्ताह शराब और चीनी का सेवन छोड़ना भी अच्छा है। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। ये सप्ताह सर्जरी शेड्यूल करने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ